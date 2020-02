Trump i vild kampagne: Bruger 75 millioner

Selvom det amerikanske præsidentvalg først finder sted til november, har både præsident Donald Trump og Michael Bloomberg, der håber på at blive præsidentkandidat for det demokratiske parti, brugt millioner af dollars på valgvideoer, der bliver sendt ud til omtrent 100 millioner amerikanere søndag under Super Bowl 54. Det skriver Wall Street Journal.

Ifølge det amerikanske medie skal man punge ud med cirka 5,6 millioner dollars, svarende til godt 37,9 millioner kroner, for 30 sekunders reklame under Super Bowl, men det har ikke afskrækket de to rigmænd, der begge har købt reklamespots på cirka et minut.

Trump-lejren har produceret to reklamefilm af 30 sekunders varighed, hvoraf den ene er blevet luftet på Twitter, mens den anden først præmierer under søndagens store finale. Du kan se den førstnævnte reklame i videoen over artiklen.

Omvendt satser Bloomberg på ét langt indslag af et minuts varighed, som du kan se herunder.

Mens Trumps reklame fremhæver den fremgang der er sket for den amerikanske økonomi under hans præsidentembede, stiller Bloomberg sig i skarp opposition til præsidenten med en kritisk tilgang til den amerikanske våbenlovgivning.

Bloombergs reklamefilm, der har fået titlen 'George', omhandler football-talentet George Kemp Jr, der i 2013 blev skuddræbt som 20-årig. I videoen fortæller George Kemp Jrs mor om sin afdøde søns kærlighed til amerikansk fodbold, hans alt for tidlige død og ikke mindst hendes opbakning til Michael Bloomberg.

Ifølge Wall Street Journal har den tidligere New York-borgmester indtil videre spenderet 286 millioner dollars, svarende til cirka 1,93 milliarder kroner, på valgkampsannoncering, hvoraf der er brugt 210 millioner dollars på reklamer i tv.

Til sammenligning har hans nærmeste demokratiske konkurrent, Tom Steyer, brugt 169 millioner dollars på sin kampagne.

Omvendt har Donald Trump indtil videre 'kun' brugt 53 millioner dollars, svarende til 359 millioner kroner, på sin kampagne.

Med 100 millioner amerikanske seere og omtrent en milliard seere på verdensplan er Super Bowl et af årets mest eftertragtede reklamevinduer, men det er dog usædvanligt at se politiske indslag blandt reklamerne, hvilket der er en god grund til.

Ifølge en undersøgelse foretaget af analysefirmaet Morning Consult for Wall Street Journal mener 63 procent af de adspurgte amerikanere, at Super Bowl er en upassende platform politisk annoncering.

Some 63% of Americans called the game an inappropriate platform for candidates’ political ads, in an online poll that Morning Consult conducted this month for The Wall Street Journal’s CMO Today.

- Hele landet ønsker at zappe væk fra politik og grine under Super Bowl, vurderer Margaret Johnson, der er kreativ chef og partner i reklamebureauet Goodby, Silverstein & Partners,

- Folk, der ser kampen, vil bare gerne underholdes, lyder det.