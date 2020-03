Trump: Ingen rejser fra Europa til USA i 30 dage

Det fortæller præsidenten på et pressemøde

Natten mellem onsdag og torsdag dansk tid fortæller USA's præsident, Donald Trump, at det ikke vil være muligt at rejse fra nogen europæiske lande til USA de næste 30 dage.

- For at holde nye tilfælde væk fra vores kyster, vil vi suspendere alle rejser fra Europa til USA de næste 30 dage, siger han.

- Jeg vil aldrig tøve med at tage de nødvendige skridt for at sikre amerikanerne, siger Donald Trump.

Donald Trump giver EU skylden for sin beslutning.

- Vi har set dramatisk færre tilfælde af virussen i USA end hvad der nu er tilfældet i Europa. EU fejlede ved ikke at tage de samme forholdsregler som os og forbyde indrejser fra Kina og andre højrisiko lande, siger Donald Trump.

Beslutningen træder i kraft fredag ved midnat amerikansk tid.

De nye regler vil ikke gælde for Storbritannien, skriver Ritzau.

Der er 1135 bekræftede tilfælde af coronavirus i USA, heraf 38 dødsfald.