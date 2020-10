Trump: - Jeg er immun

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er kommet sig over sin smitte med coronavirus, og han smitter ikke længere nogen.

Det er i hvert fald hovedpersonens egen konklusion i et interview med Fox News-værten Maria Batiromo, der spørger, om han er fri af corona:

- Ja, ikke bare det. Det virker til, at jeg er blevet immun. Det betyder, at jeg kan komme ud af kælderen, hvilket jeg var kommet alligevel, og hvilket er sket. For skal man lede landet, skal man ud af kælderen, siger Donald Trump.

Samtidig fortæller han, at han er blevet konstateret immun over for det verdensomspændende virus. Men hvor lang tid er han immun? Det formulerer præsidenten selv svaret på:

- Det virker til, at jeg er immun. Måske i lang tid. Måske kort tid. Måske på livstid. Ingen ved det. Men jeg er immun. Så præsidenten er i virkelig god form til at klare kampene.

Trump håner Biden for altid at gå med mundbind. Video: Reuters via Ritzau Scanpix

Lørdag stod han frem foran det Hvide Hus i det første vælgermøde, siden han blev udskrevet. Her proklamerede han, at han har det fantastisk. Kritikerne mente derimod, at det var knapt så fantastisk, at en mand smittet med en virus, der spreder sig så hurtigt, valgte at optræde tæt på folk. Men som det hører sig til, har præsidenten også svar på kritikernes tiltale:

Godt at være immun

- Doktorene i det Hvide Hus siger, at jeg er fri for at smitte andre, siger Donald Trump, som samtidig konstaterer, at ingen var tæt på ham.

- Også i går vidste jeg, at jeg var fri; at jeg bekæmpet den modbydelige 'Kina Virus,'

- Jeg har bestået de bedste test.

- Jeg har det godt, for ordet immun betyder noget. Det er som at have en beskyttende aura. Det betyder noget. Jeg synes, at det betyder meget at have. At have det - betyder virkelig noget, lyder det med præsidentens sædvanlige retorik.

Donald Trump er lige nu i valgkamp mod demokraternes Joe Biden. Valgkampen afgøres 3. november.

Han blev testet positiv 2. oktober, hvilket førte til, at han var indlagt tre dage. Men han er altså nu tilbage for fuld damp.

Trump: - Jeg har det fantastisk

