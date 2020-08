Trump Jr. sender monster-sviner mod Biden

- Biden har lovet at tage pengene ud af jeres lommer og holde det i sumpen. Det giver mening, når man tænker på, at Joe Biden basalt set er Loch Ness-monsteret, sagde Donald Trump Jr.

Republikanernes konvent i North Carolina blev startet natten til mandag med pomp og pragt. Ved konventet bliver Donald Trump officielt præsidentkandidat, og det var særligt sønnen Donald Trump Jr., der fik markeret sig på konventets første dag.

Da han indtog talerstolen, slyngede han blandt andet følgende ud:

- Trumps politik har været som raketbrændstof for økonomien.

- Biden's (Trumps modstander Joe Biden, red.) radikale venstrefløjspolitik vil gøre økonomien iskold.

- Biden har lovet at tage pengene ud af jeres lommer og holde det i sumpen. Det giver mening, når man tænker på, at Joe Biden basalt set er Loch Ness-monsteret. I det sidste halve århundrede har han luret rundt dernede.

Retorikken er til at tage fejl af. Foto: Ritzau Scanpix/Oliver Douliery

Demokraternes kandidat Joe Biden var ikke langsom til at slynge ord tilbage. Han sad nemlig klar ved tasterne på sin Twitter-profil og leverede flere opslag, der sætter spørgsmålstegn ved Donald Trumps troværdighed.

Samtidig brager han også mod Trumps håndtering af corona-krisen:

'Socialistisk utopi'

På talerstolen var også senator i South Carolina Tim Scott.

- Misforstå ikke det her: Joe Biden og Kamala Harris vil have en kulturel revolution, et fundamentalt andet USA.

- Hvis vi overlader det til dem, vil de vende vores land til et socialistisk utopi, og historien har lært os, at den sti kun fører til smerte og dårligdom, særligt for hårdtarbejdende mennesker, der vil fremad, lød det fra senatoren.

Konventet løber frem til torsdag, hvor Donald Trump vil levere en tale og officielt acceptere sit kandidatur som præsident.

Talen skal holdes fra Det Hvide Hus i Washington.

Noget, som præsidenten har mødt stor kritik for, da man mener, at det er uetisk at blande en føderal bygning, som Huset er, ind i en valgkampagne.

Donald Trump er i øjeblikket langt bag efter Joe Biden i meningsmålingerne. Men Trumps bagland insisterer på, at han kan gentage den overraskende valgsejr fra 2016.

