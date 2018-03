Trump junior skal skilles fra modelkonen

Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr., og hans kone, Vanessa Trump, skal skilles. Det bekræfter parret i en fælles udtalelse til New York Post.

- Efter 12 års ægteskab har vi besluttet at gå hvert til sit. Vi vil altid have enorm respekt for hinanden og vores familier. Vi har fem smukke børn sammen, og de vil fortsat være vores førsteprioritet, lyder det i erklæringen.

Vanessa Trump, en tidligere model med danske rødder, indgav torsdag en skilsmissebegæring ved Manhattan Supreme Court, bekræfter Associated Press.

Vanessa og Don Jr., der begge er 40 år, blev gift i 2005. Parrets fem børn er i alderen fra tre til ti år.

Parret blev gift i 2005 og har fem børn sammen. Foto: AP

Årsagen til skilsmissen er ikke oplyst, men New York Post har tidligere skrevet, at parret blandt andet havde ægteskabelige problemer, fordi Don Jr. sjældent var hjemme.

- Don Jr. har travlt med at rejse, hvilket har bidraget til deres problemer. Vanessa er en dedikeret mor, men hun er ensom og alene i huset med børnene, fortalte en kilde forleden til avisen.

Fik brev med pulver

Vanessa Trump har angiveligt også haft det svært med postyret omkring svigerfarens præsidentembede.

I sidste måned kom den politiske virkelighed skræmmende tæt på, da Vanessa Trump åbnede et brev, der indeholdte et hvidt pulver, der dog viste sig at være harmløst.

Vanessa Trump til gudstjeneste med svigerfar. Foto: AP

Don Jr. var involveret i sin fars præsidentkampagne, men han fulgte ikke faderen til Det Hvide Hus i Washington D.C.

Han overtog i stedet den daglige ledelse af familiens ejendomsimperium Trump Organization sammen med sin bror Eric Trump.

Dansk jazzkomponist

Vanessa Trump er barnebarn af den danske jazzkomponist Kai Ewans, der udvandrede til USA i 1950'erne.

Familiens forbindelse til Danmark er tilsyneladende stadig stærk, og i maj 2017 var Vanessa Trump på Orø nær Holbæk for at besøge sin danske familie.

I forbindelse med besøget var hun inviteret på Marienborg, hvor hun ifølge DR spiste frokost med Lars Løkke Rasmussen, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary.