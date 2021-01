Trump kan blive smidt ud af sit hjem

Den tidligere præsident Donald Trump har gjort golfresortet Mar-a-Lago i Florida til sit permanente hjem, efter han flyttede ud af Det Hvide Hus.

Men det må han ikke, skriver CNN.

Ifølge mediet underskrev Donal Trump en kontrakt, da han ændrede palæets status fra privat bolig til erhvervsbolig, som forbød personer mod at bo på adressen mere end tre uger om året - ham selv inklusiv.

Kontrakten lød blandt andet på, at der ikke måtte være mere end 500 klubmedlemmer på resortet. Derudover måtte ingen medlemmer af klubben - heriblandt Trump - bo mere end syv nætter i træk på resortet, og altså heller ikke mere end sammenlagt tre uger om året.

Der var ifølge CNN flere møder på rådhuset, hvor de konkrete regler blev diskuteret, og Donald Trump endte med at underskrive aftalen, skriver mediet.

Nu bor han dog væsentligt mere end tre uger om året på adressen, og det møder modstand fra flere af den tidligere præsidents naboer.

Mar-a-Lago ligger i Palm Beach i Florida, og Donald Trump købte stedet i 1985. Foto: Steven D Starr/Corbis via Getty Images

Byrådsformanden, Kirk Blouin, skriver i en mail til CNN, at byrådets advokat undersøger sagen.

I december kunne CNN ligeledes berette, at flere naboer til Donald Trumps resort ikke var tilfredse med, at han ville gøre stedet til sin permanente bolig, og derfor har de klaget til byrådet.

Dengang svarede Donald Trumps administration, at der 'ikke er nogen dokumenter eller aftaler, som forhindrer præsident Trump i at bruge Mar-a-Lago som sin private bolig'.

Byrådsformanden kan ifølge CNN ikke give nogen definitiv dato for, hvornår man tager problemet op i byrådet, men han fortæller, at det kan være et af punkterne på byrådsmødet 9. februar.