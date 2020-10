Trump: 'Kina skal betale'

Det er Kina, der skal have regningen for følgerne af coronaudbruddet, mener den amerikanske præsident Donald Trump

Da den amerikanske præsident Donald Trump onsdag tonede frem foran Det Hvide Hus, var det med en klar besked til den kinesiske regering.

I et klip, som Trump har lagt op på det sociale medie Twitter, siger han ordret, at 'Kina skal betale en stor pris for, hvad de gjorde mod verden og os,' med henvisning til coronavirus, som, man mener, har haft sit udbrud på et kinesisk madmarked.

- Det, der er sket, er deres skyld, det er Kina skyld, fortalte han videre.

Samtidig delte præsidenten, hvordan han har det, efter han selv har været smittet med coronavirus.

- Jeg har det perfekt, så jeg føler, det er en velsignelse fra Gud, at jeg fik det. Det var en skjult velsignelse.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Angriber Trump

Ingen uddybning

Præcis hvor meget eller hvordan Kina 'skal betale', blev ikke uddybet af Donald Trump.

Præsidenten og hans hustru, førstedame Melania Trump, blev torsdag i sidste uge testet positive for coronavirus.

Dagen efter blev den 74-årige præsident flyttet fra Det Hvide Hus til militærhospitalet Walter Reed i delstaten Maryland uden for Washington D.C.

Her var han indlagt i tre dage, før han mandag aften lokal tid blev fløjet hjem til Det Hvide Hus, hvor han har opholdt sig siden.

Se også: Donald Trump har godkendt revideret stimuluspakke

Læge giver Trump grønt lys til offentlige arrangementer

Amerikanere strømmer til stemmeboksene i potentielt rekordvalg