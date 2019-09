Trump-klage offentliggjort

Det amerikanske efterretningsudvalg har offentliggjort en whistleblowers indberetning til myndighederne vedrørende en samtale mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Whistlebloweren skriver, at informationen kommer fra ansatte i Det Hvide Hus med direkte kendskab til opkaldet mellem den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskij og Donald Trump. De skulle have været meget påvirkede af, at Trump skulle have misbrugt sit embede for egen vindings skyld.

I dokumentet nævnes det, at whistlebloweren ikke selv har overværet de fleste af de hændelser, der beskrives i dokumentet. Men de skulle komme fra meget pålidelige kilder.

Omdiskuteret samtale

Onsdag offentliggjorde USA's justitsministerium et udskrift af samtalen, som der har været mellem de to præsidenter.

Trump skulle have været meget interesseret i tidligere vicepræsident Joe Bidens søn.

- Der tales meget om Bidens søn, siger Trump på et tidspunkt i samtalen, hvor han også beder Ukraines præsident om 'en tjeneste'.

- Biden gik rundt og pralede med, at han stoppede anklageren (i Ukraine red.), så hvis du kan se nærmere på det..., siger han.

Sønnen havde i 2014 og to år frem siddet som bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab.

Embedsmænd i Det Hvide Hus var ellers, ifølge whistlebloweren, blevet beordret til at slette en transskribering, som viser samtalen mellem de to præsidenter ord for ord. Ordren skulle være leveret af advokater tilknyttet Det Hvide Hus.

Trump-rådgiver under pres

Ifølge whistlebloweren havde embedsmændene i forvejen været bekymrede over Trumps rådgiver Rudy Giulianis kontakt med Ukraine.

De mente, at han havde omgået national sikkerhed i kommunikationen mellem den amerikanske præsident og Ukraine. Ved at gå udenom normale beslutningsprocesser og selv have etableret kontakt mellem Trump og ukrainske repræsentanter.

Hele whistleblower-dokumentet kan læses her.

Efterretningschefen afhøres lige nu i Kongressen se med live i videoen over artiklen.