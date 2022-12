Trump: Kongresudvalg vil forhindre mig i at blive præsident

USA's tidligere præsident Donald Trump beskylder 6. januar-udvalget for at anbefale 'falske tiltaler' mod ham som et forsøg på at forhindre ham i at stille op til præsidentvalget i 2024.

- De falske anklager fra det meget ensidige ikkevalgte 6. januar-udvalg er allerede blevet indgivet, retsforfulgt og prøvet ved retten i form af rigsretssag nummer to, skriver Trump i et opslag på sit eget sociale medie, Truth Social, mandag.

- Jeg vandt overbevisende.

Mandag anbefalede det udvalg i Repræsentanternes Hus, der har undersøgt omstændighederne omkring stormløbet på USA's Kongres 6. januar, det amerikanske justitsministerium at tiltale Trump for medvirken til oprør.

Det er et enigt udvalg, der står bag anbefalingen om at tiltale Trump for blandt andet sammensværgelse og for at medvirke til et oprør mod statens institutioner.

Annonce:

- Hele dette foretagende med at retsforfølge mig er lige præcis som rigsretssagen - et ensidigt forsøg på at sætte mig og Det Republikanske Parti på bænken, skriver Trump.

Trump refererer til den rigsretssag mod ham, der blev indledt, efter at han havde forladt Det Hvide Hus og præsidentposten.

Her blev han anklaget for at opildne til oprør 6. januar 2021. Det gjorde han ifølge tiltalen blandt andet ved at påstå, at der var foregået svindel ved præsidentvalget i november 2020.

I den sag blev han frifundet 13. februar 2021.

Flere tusinde Trump-tilhængere stormede 6. januar 2021 Kongressen, som havde samling for at bekræfte, at demokraten Joe Biden havde vundet præsidentvalget. Fem personer mistede livet i forbindelse med urolighederne.

Trump hævdede, at han var den retmæssige folkevalgte præsident. Inden hans tilhængere angreb Kongressen, havde Trump bedt dem om at 'kæmpe som bare fanden'.

Han lovede også, at han ville slutte sig til dem foran Kongressen.

Annonce:

Udvalget, der nu anbefaler, at der rejses tiltale mod Trump, består af syv demokrater og to republikanere.

Der er intet, som tvinger justitsministeriet til at følge udvalgets anbefaling om at indlede en straffesag mod Trump.