Trump-kritiker vil være Republikanernes præsidentkandidat

En ny kandidat til at blive Republikanernes præsidentkandidat har meldt sig på banen.

Mark Sanford, tidligere medlem af Kongressen og guvernør i South Carolina, siger søndag til Fox News, at han stiller op mod USA's præsident, Donald Trump.

- Det her er begyndelsen på en lang rejse, siger Sanford til Fox News.

Mark Sanford er den tredje republikaner til at melde sig ind i kampen om at blive præsidentkandidat for Republikanerne. Men det kan blive en svær kamp, da Trump fortsat er populær i partiet.

Adspurgt om han virkelig kan slå Trump, svarer Sanford:

- Det ved man aldrig. Jeg vil fortælle om mine primære målsætninger for at forsøge at skabe en samtale om det, der ikke bliver talt om.

- Der har ikke været en ærlig og ægte samtale om gæld og underskud under regeringen.

Ifølge Sanford er det nødvendigt at tale om, hvad det betyder at være republikaner. Han mener, at partiet er på vej i den gale retning, hvilket er en af årsagerne til, at han har meldt sit kandidatur.

59-årige Sanford har længe været kritisk over for den amerikanske præsident. Allerede før Trump blev valgt, satte Sanford spørgsmålstegn ved Trumps motiver og kvalifikationer.

Tidligere guvernør i Massachusetts Bill Weld og tidligere medlem af Repræsentaternes Hus Joe Walsh har tidligere meldt sig som kandidater. Men ingen af dem har vundet momentum endnu.

Mark Sanford var guvernør i South Carolina fra 2003 til 2011. I 2009 kom han i modvind, da han kortvarigt forsvandt, efter at han havde fortalt sin stab, at han var taget ud for at vandre.

Det viste sig efterfølgende, at han i stedet var taget til Argentina for at mødes med sin elskerinde, hvilket han indrømmede på et pressemøde timer efter sin hjemkomst.