Trump langer ud efter Frederiksen: 'Væmmelig'

Trump kommer nu med kritik af Mette Frederiksen, efter hun kaldte diskussion af et salg af Grønland for 'absurd'

USA's præsident, Donald Trump, kalder statsminister Mette Frederiksens (S) kommentarer om, at muligt køb af Grønland var absurd, for 'væmmelig' og 'ikke sødt' - eller som det hedder på engelsk: 'nasty' og 'not nice' - skriver AFP.

Donald Trump siger onsdag ifølge Reuters, at planen om at købe Grønland 'blot var en idé', og at man bør respektere USA.

Natten til onsdag aflyste Donald Trump et planlagt statsbesøg til Danmark, der skulle være fundet sted 2.-3. september.

I et tweet skriver han, at han aflyser, fordi fordi Mette Frederiksen har meldt klart ud, at hun ikke var interesseret i at drøfte et salg af Grønland til USA.

Da hun søndag besøgte Grønland, kaldte hun det for en 'absurd diskussion'.

- Grønland er ikke til salg. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håber vedholdende, at det ikke er noget, der er alvorligt ment, sagde Mette Frederiksen søndag.

