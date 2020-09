Trump laver corona-indrømmelser i interview

- Det var hele tiden min mening at neddæmpe det, lyder det fra præsidenten i ny interview-bog

Den amerikanske præsident, Donald Trump, indrømmer i et interview med Watergate-journalisten Bob Woodward, at coronavirussen er meget dødelig, og at han hele tiden har talt virussen ned.

Det skriver CNN.

Han kaldte virussen 'fem gange mere dødelig end normal influenza' allerede tilbage i februar, da Woodward talte med præsidenten til bogen.

Det står i skærende kontrast til mange af de udtalelser, han er kommet med tidligere, hvor han netop sammenligner de to virusser.

- Det var hele tiden min mening at neddæmpe det, siger han til Woodward tilbage i marts.

Fire grunde: Derfor kan Trump sejre i november

Atomvåben

Ud over at tale om coronavirus fortæller Trump om, hvilke atomkræfter han sidder med.

- Jeg har bygget atomvåben, som ingen andre i det her land har set før.

Desuden røber Trump samtidig, at man i 2017 var yderst tæt på at havne i atomkrig med Nordkorea, hvor spændingerne mellem de to nationer eskalerede.

Interviewene udkommer i en ny bog af Woodward, der hedder 'Rage'. Den kan købes på engelsk i Danmark fra 15. september.