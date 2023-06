Trump laver overraskende pitstop efter anholdelse

Gæsterne på restaurant Versailles i et cubansk område i Miami har dagen lang kunnet se demonstranter og journalister fra hele verden tage opstilling foran retsbygningen ikke langt derfra.

Men hvad de formentlig ikke havde regnet med var at se dagens hovedperson, Donald Trump, træde ind på restauranten midt i frokosten.

Her gjorde den tidligere amerikanske præsident et kort pistop efter at have været i retten og blive tiltalt for blandt andet at have brudt loven vedrørende opbevaring af klassificerede dokumenter.

Så snart Trump trådte ind ad døren, blev han omringet af fans, der ville have taget billeder med den anklagede ekspræsident. Som reaktion råbte Trump til restaurantens ejer, at han ville betale mad til alle gæster.

Det skriver tv-stationen BBC.

Som tak brød gæsterne spontant ud i fødselsdagssang til ære for Trump, der fylder 77 onsdag.

Overraskede på McDonald's

Det er ikke første gang, at Donald Trump overrasker restaurantgæster på den måde.

Efter at have besøgt byen East Palestine, hvor et tog forulykkede med giftige kemikalier i februar, og delt vand ud til byens bekymrede borgere, slog Trump vejen forbi den lokale McDonald's.

Her reagerede gæsterne på samme vis - ved at tage billeder med og af ekspræsidenten - og akkurat som i Miami tirsdag, pungede Trump ud og gav gratis burgere til alle.

Forinden havde sikkerhedsfolk fra Trumps følge været inde på restauranten og scanne alle gæster, fortalte flere af de tilstedeværende efterfølgende til Ekstra Bladet.

