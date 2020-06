Trump lider nederlag i højesteret i opgør om unge migranter

USA's højesteret har tilføjet præsident Donald Trump et større nederlag i hans hårde kurs over for indvandring til USA.

Højesteretsdommerne er gået imod præsidentens bestræbelser på at få afsluttet den såkaldte Daca-ordning.

Denne blev skabt under tidligere præsident Barack Obama for at beskytte migranter, der kom illegalt til USA som børn, eller som aldrig fik opholdstilladelse.

Højesteret har besluttet at opretholde en afgørelse ved en lavere domstol. Den fandt præsidentens indgreb mod programmet i 2017 for lovstridigt.

Under højesterets behandling af sagen er store ideologiske forskelle tidligere blevet tydelige blandt de i alt ni dommere, hvoraf fem er konservative.

Omkring 660.000 personer dækkes af Daca, som står for 'Deferred Action for Childhood Arrivals' (udskudt handling for ankomne børn, red.).

I 2017 tog Trump juridiske skridt for at annullere Daca. Men det blev bremset ved lavere domstole. Derfor er Daca fortsat i kraft.

Trump-administrationen har appelleret dommene. Det førte til sidste stræk i højesteret i den langstrakte proces om de såkaldte 'dreamers', som de unge migranter kaldes.