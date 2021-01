Trump lover at forlade Det Hvide Hus

Den amerikanske præsident, Donald Trump, lover, at han fredeligt og på ordentlig vis vil overlade præsidentembedet 20. januar til Joe Biden.

Det forklarer han i en udtalelse ifølge CNN.

'Selvom jeg er totalt uenig i resultatet af valget, og fakta er på min side, vil der være en ordentlig overgang 20. januar,' lyder det fra præsidenten.

'Jeg har altid sagt, at vi ville fortsætte vores kamp for at sikre, at kun lovlige stemmer blev talt. Og selv om dette markerer slutningen på den største første periode i historien, så er det kun begyndelsen på vores kamp for at gøre USA stort igen.'

Der er endnu ikke blevet fremlagt beviser for omfattende valgsvindel, som præsidenten ellers postulerer.

Kongressen har torsdag bekræftet, at der valgmandsstemmer nok til, at Joe Biden officielt bliver godkendt som USA's næste præsident.

Det er som regel blot en ren formalitet, at begge kamre i Kongressen bekræfter valgmændenes stemmer, men denne gang har det været anderledes, efter at flere republikanske politikere har gjort indsigelser mod valgresultaterne i flere delstater.

Så sent som i går påstod Trump i en siden slettet Twitter-video, at der er foregået valgfusk mod ham

