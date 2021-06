Trump lukker blog efter 'latterliggørelse'

Efter 29 dage i luften har den tidligere amerikanske præsident Donald Trump lukket sin blog, der gik under navnet 'From the Desk of Donald J. Trump'.

Og den kommer ikke tilbage.

Det fortæller Trumps rådgiver Jason Miller i en mail til det amerikanske medie CNBC.

Her lyder forklaringen, at lukningen blot sker 'som led i et større arbejde'. Tidligere beskrev Trump-holdet ellers bloggen som 'Frihedens Fyrtårn'.

Bliver drillet

Ifølge det amerikanske medie The Washington Post kan være der dog en helt anden forklaring på, at bloggen har fået kniven.

Mediet har gennemgået flere medieanalyser, og de viser, at bloggen kun blev delt på Facebook 2000 gange dagligt. Et tal, der langtfra stemmer overens med, hvad Trump tidligere har formået at drive det til på internettet.

Tallet er så lavt, at Trump er blevet mobbet og latterliggjort online, hvilket ifølge The Washington Post har frustreret ham så meget, at han han lukket bloggen.

På Facebook og Twitter havde den tidligere præsident flere millioner følgere, der konstant delte hans indhold, indtil han blev blokeret på platformene.

Nye projekter?

Men kampen for at vinde frem på internettet trods flere blokeringer er ikke slut for Donald Trump.

Således beretter Jason Miller, at man skal holde sig opdateret om kommende Trump-projekter.

Hvad det bliver, er endnu ikke offentliggjort.