Trump: May skulle have lyttet til mine råd om brexit

Præsident Donald Trump kritiserer den britiske premierminister, Theresa May, for hendes håndtering af brexit.

Den amerikanske præsident mener, at en ny brexit-folkeafstemning vil være uretfærdig over for de briter, der stemte nej til fortsat medlemskab af EU ved folkeafstemningen i 2016.

Trump siger, at han sidste år under et besøg i England gav May gode råd om, hvordan hun skulle forhandle med EU. Men hun hørte ikke efter.

- Jeg kan godt sige jer, at jeg er overrasket over, hvor dårligt det alt sammen er gået, når det gælder forhandlingerne, siger han til journalister i Det Ovale Værelse, hvor han har et møde med Irlands premierminister, Leo Varadkar.

- Jeg gav premierministeren mine forslag til, hvordan der skulle forhandles, og jeg tror, at det ville have været vellykket. Hun lyttede ikke til det, og det er helt i orden. Jeg mener ... hun skal gøre, hvad hun må gøre. Men jeg mener, at det kunne have været forhandlet på en anden måde, helt ærligt.

En ny folkeafstemningen om brexit, som der har lydt krav om i det britiske parlament, mener Trump vil være uretfærdig.

- Jeg hader at se, at alt bliver revet i stykker lige nu. Jeg tror ikke, at en ny afstemning vil være mulig, for det ville være meget uretfærdigt over for de folk, som vandt, mener han.

Han lover i øvrigt ikke at blande sig i forhandlingerne.

Trump har et tæt forhold til den tidligere leder for det nationalistiske britiske parti Ukip Nigel Farage. Kritikere hævder, at Trumps kendskab til EU er det, han har hørt fra den stærkt EU-fjendtlige Farage.

Efter Trump vandt præsidentvalget i 2016, var Farage, den første udenlandske politiske leder han mødte.

Storbritannien forlader EU 29. marts, medmindre det aftales med EU at udskyde datoen.

Der stemmes torsdag aften i det britiske parlament om at udskyde datoen for udtræden.