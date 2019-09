Trump med opsigtsvækkende hår-udmelding

Hvis du gennem de sidste par år har fulgt præsident Donald Trump bare en lille smule, er det formentlig ikke gået din næse forbi, at han, ifølge eget udsagn, er den bedste til rigtig mange ting.

Mandag blev endnu et kapitel skrevet i føljetonen om præsidentens overlegenhed, da Trump valgte at omtale et ellers meget ømt punkt, nemlig sit hår, skrivere det politiske nyhedsmedie The Hill.

Det var under mandagens kampagnemøde i Fayetteville, North Carolina, at hårbemærkningen faldt.

Her trak præsidenten fulde huse, hvilket fik ham til at bemærke, at han gerne havde holdt mødet udendørs, også selvom det regnede og hans hår derfor var blevet vådt.

- Det ville i det mindste have vist at mit hår er ægte, selvom det ikke ville være kønt. Det er måske ikke fremragende, men jeg vil mene, at det er bedre end de fleste af mine jævnaldrende venners. Meget bedre, lød det fra præsidenten i klippet du kan se ovenfor.