Trump med vild trussel

Den tidligere amerikanske præsident siger, at han truede med ikke at forsvare Nato-allierede mod Rusland

Donald Trump har løftet sløret for en vild trussel.

Den tidligere amerikanske præsident var torsdag hovedtaler ved et arrangement i Florida.

Her satte han blandt andet ord på Nato-topmødet i Bruxelles i 2018. Efter sigende skulle Trump havde sagt, at han ikke ville forsvare Nato-allierede mod Rusland.

Det skriver The Washington Post.

Trump slog fast, at han ikke ville overholde Natos artikel 5, hvis medlemslandene ikke betalte mere for alliancen.

Det fremgår i artiklen, at et angreb på et Nato-land skal betragtes som et angreb på alle Nato-lande.

- Betyder det, at du (Trump, red.) ikke vil forsvare os (Nato, red.) mod Rusland, hvis ikke vi betaler, hævder Trump, at et Nato-medlem spurgte ham om i 2018.

- Det er præcis det, jeg siger, lød ordene fra Trump ifølge The Washington Post.

Tæt på at trække stikket

Selvsamme medie skriver også, at den tidligere amerikanske præsident så Nato-mødet fra 2018 som en forhandling.

Derudover skriver Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, i bogen 'The Room Where It Happened', at Trump var på nippet til at trække USA ud af Nato ved topmødet.

Ifølge The Washington Post skriver Bolton i bogen, at den tidligere præsident havde sagt, at 'de allierede skulle betalte to procent mere senest første januar, ellers ville USA gøre sit eget'.

Donald Trump var amerikansk præsident i perioden fra 2017 til 2021.