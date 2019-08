Trump: Mette F. er en 'vidunderlig kvinde'

Donald Trump kalder Mette Frederiksen 'en vidunderlig kvinde' og siger, at USA har et godt forhold til Danmark

Det siger USA's præsident natten til lørdag dansk tid til journalister ude foran Det Hvide Hus, inden Trumps afgang mod G7-topmødet i Frankrig.

- Vi havde en god snak. Hun ringede, og det værdsætter jeg meget, siger Donald Trump ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge nyhedsbureauet AFP nævnte Trump, at han og Mette Frederiksen aftalte at tale igen senere.

Trumps rosende vendinger kommer, efter at præsidenten tidligere har kaldt Mette Frederiksens afvisning af Trumps forespørgsel på et køb af Grønland for 'væmmelig'.

Ifølge TV2 var telefonsamtalen kommet i stand efter et dansk ønske. Ifølge mediet måtte den danske ambassadør i Washington, Lone Dencker Wisborg, haste tilbage til USA fra et årligt ambassadørmøde i København for at få sat møder i stand.

Melania og Donald Trump på vej mod Frankrig. Foto: AFP