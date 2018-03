Trump mister toprådgiver - har erkendt 'hvide løgne'

Hope Hicks, 29, har erkendt, at hun flere gange har løjet for at beskytte Donald Trump. Nu forlader hun Det Hvide Hus

En af præsident Donald Trumps mest loyale rådgivere, Hope Hicks, træder tilbage, oplyser Det Hvide Hus onsdag.

Hope Hicks, der tiltrådte stillingen som kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus for seks måneder siden, har arbejder for Donald Trump i en årrække og var også en betroet medarbejder i Trump Organization.

- Jeg vil savne at have hende ved min side, lyder det i en udtalelse fra præsident Trump.

Hendes fratrædelse kommer et døgn efter, hun afgav vidneudsagn til et udvalg i Kongressen, der undersøger eventuel russisk indblanding i valget i 2016.

Ralph Lauren-model

Ifølge Det Hvide Hus har hendes fratrædelse ingen sammenhæng med vidneudsagnet, skriver Associated Press.

Hope Hicks erkendte under vidneforklaringen, at hun havde fortalt 'hvide løgne' i præsidentens tjeneste. Hun benægtede dog at have løjet om noget relevant for udvalgets undersøgelser.

Hope Hicks afgav tirsdag vidneforklaring til et udvalg i Kongressen. Foto: AP

29-årige Hicks fik sin stilling som kommunikationsdirektør i september sidste år. Hun var den tredje person på sin post inden for otte måneder.

Hicks var forinden chef for Det Hvide Hus' strategiske kommunikation i en stilling, der blev oprettet ved Donald Trumps indsættelse.

Hun har en fortid som model for tøjmærket Ralph Lauren og pr-konsulent. Hun har også tidligere været arbejdet tæt sammen med Ivanka Trump.

Hope Hicks' privatliv blev for nyligt udstillet i fuld offentlighed, da hendes nye kæreste, Rob Porter, blev anklaget for vold mod to ekskoner.

Rob Porter, der også var ansat i Det Hvide Hus, trådte tilbage efter afsløringen.

