Trump mødt af buh-råb ved Det Hvide Hus efter golftur

OVERBLIK: Verdens ledere ønsker tæt samarbejde med Biden

USA er en enorm magtfaktor i verden, og en lang række stats- og regeringsledere har lørdag aften lykønsket Joe Biden med præsidentvalget i USA.

Medier såsom nyhedsbureauet AP har på baggrund af valgprognoser udråbt Joe Biden som vinder af præsidentvalget - og dermed Kamala Harris som vicepræsident.

Ikke alle stemmer i delstaterne er lørdag aften endnu talt op, og den siddende præsident, republikanske Donald Trump, har sagt, at han vil have resultaterne for domstolene.

Her er et overblik over, hvordan et udsnit af verdens stats- og regeringsledere tager imod, at Biden udråbes som vinder:

* Erna Solberg, statsminister i Norge, skriver på Twitter:

- På vegne af den norske regering ønsker jeg Joe Biden tillykke med hans valgsejr. USA er Norges vigtigste allierede, og vi arbejder tæt sammen på mange områder. Jeg ser frem til at udvikle vores samarbejde med USA under hr. Bidens og Kamala Harris' lederskab.

* Angela Merkel, forbundskansler i Tyskland, skriver på Twitter:

- Jeg ser frem til fremtidigt arbejde med præsident Biden. Vores transatlantiske venskab er uerstatteligt, hvis vi skal klare vores tids store udfordringer.

* Boris Johnson, premierminister i Storbritannien, skriver på Twitter:

- Tillykke til Joe Biden med hans valg til præsident i USA og til Kamala Harris med sin historiske bedrift.

- USA er vores vigtigste allierede, og jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med vores delte prioriteter fra klimaforandringer til handel og sikkerhed.

* Emmanuel Macron, præsident i Frankrig, skriver på Twitter:

- Amerikanerne har valgt deres præsident. Tillykke Joe Biden og Kamala Harris! Vi har meget at gøre for at overvinde tidens udfordringer. Lad os arbejde sammen!

* Pedro Sanchéz, premierminister i Spanien, skriver på Twitter:

- Det amerikanske folk har valgt den 46. præsident i USA. Tillykke Joe Biden og Kamala Harris. Vi ønsker jer held og lykke og alt det bedste. Vi ser frem til at samarbejde med jer og håndtere udfordringerne foran os.

* Justin Trudeau, premierminister i Canada, skriver i en pressemeddelelse blandt andet:

- På vegne af regeringen i Canada ønsker jeg Joe Biden og Kamala Harris tillykke med deres valg som den næste præsident og vicepræsident i USA.

- Canada og USA nyder et ekstraordinært venskab - et, der er unikt på verdensscenen. Vores delte geografi, fælles interesser, dybe personlige forbindelse og stærke økonomiske bånd gør os til nære venner, partnere og allierede.

* Ursula von der Leyen, formand for EU-Kommissionen, skriver i en pressemeddelelse blandt andet:

- Jeg lykønsker varmt hr. Joe Biden med sin sejr i det amerikanske præsidentvalg og ser frem til at møde ham snarest muligt.

- EU og USA er venner og allierede, vores indbyggere deler det dybeste bånd.

- I takt med at verden ændrer sig, og nye udfordringer og muligheder dukker op, vil vores fornyede partnerskab være af særlig betydning.

* Jens Stoltenberg, generalsekretær i Nato, skriver på Twitter:

- Jeg lykønsker Joe Biden med hans valg som den næste præsident i USA og Kamala som vicepræsident. Jeg kender Joe Biden som en stærk tilhænger af vores alliance, og jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med ham. Et stærkt Nato er godt for både Nordamerika og Europa.

Kilder: Reuters.