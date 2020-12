Trump nægter at skrive under

Corona-hjælpepakken er del af et større budget, der skal underskrives af præsidenten for at sikre, at hele den offentlige sektor ikke lukker ned i den kommende uge

Den amerikanske præsident, Donald Trump, nægter at sætte sin dyrebare underskrift på den omtalte hjælpepakke, der skal give et kontant beløb til arbejdsløse amerikanske.

Det skriver The Nes York Times.

Han har krævet, at den direkte økonomiske hjælp til millioner af amerikanere hæves til 2000 dollars pr. voksen. I den vedtagne tekst er beløbet 600 dollars.

Enormt budget

Kongressen har allerede vedtaget hjælpepakken, der skal hjælpe de amerikanere og virksomheder, der er ramt af coronakrisen. Men uden præsidentens underskrift får ingen gavn af den.

Corona-hjælpepakken er del af et større budget, der skal underskrives af præsidenten for at sikre, at hele den offentlige sektor ikke lukker ned i den kommende uge.

Trump mener, at det beløb, der bliver givet til almindelige amerikanere, er 'latterligt'. Han har betegnet hjælpepakken til i alt 900 milliarder dollars som en 'skændsel'.

Det til trods for, at den er vedtaget af et stort flertal i begge de store partier i Kongressen efter flere måneders forhandlinger.

Joe Biden blev officielt USA's nye præsident 15. december 2020 efter et noget anderledes valg, hvor Trump nægtede at erkende sit nederlag.

Får kritik af Biden

Landets kommende præsident, Joe Biden, taler ikke overraskende med kritisk tunge om Trumps beslutning.

- Denne frasigelse af ansvar har voldsomme konsekvenser. I dag mister omkring 10 millioner amerikanere arbejdsløshedsunderstøttelsen, siger Biden i en meddelelse.

- Om få dage vil de offentlige ydelser udløbe. Det bringer afgørende ydelser og løn til ansatte i militæret i fare. Om mindre end en uge udløber stoppet for udsættelser af boliger. Det bringer millioner i risiko for at blive tvunget ud af deres hjem hen over helligdagene.

