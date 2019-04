Trump nervøs? Ikke det mindste!

Mens Demokraterne drøfter om den amerikanske præsident, Donald Trump, bør stilles for en rigsret, virker hovedpersonen selv ubekymret.

Trump blev påskemandag konfronteret med udsigten til en rigsretssag, da en journalist i Det Hvide Hus spurgte, om præsidenten ikke var nervøs.

- Ikke det mindste, lyder svaret.

Trump taler med pressen i forbindelse med det traditionsrige påskearrangement i Det Hvide Hus. Foto: Reuters

Se også: Trump er langt fra sikker

Spørgsmålet om en rigsretssag er aktuelt i kølvandet på en rapport fra specialanklager Robert Mueller, der har tegnet et uskønt billede af Trumps administration.

Mens Mueller frikender Trump for at have samarbejdet med Rusland i 2016, peger rapporten på, at Trump forsøgte at sætte hindringer i vejen for efterforskningen.

Advokat indkaldt

Robert Muellers rapport konkluderer således, at Trump talrige gange forsøgte at afspore efterforskningen, men at hans stab, herunder advokat Don McGahn, nægtede at udføre den juridisk tvivlsomme ordre.

Netop Don McGahn blev mandag indkaldt til at afgive forklaring for et kongresudvalg.

Demokraten Jerrold Nadler, formand for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, siger, at McGahn er et ’afgørende vidne’, hvis man skal undersøge påstande i rapporten om, at Trump forsøgte at hindre efterforskningen.

Kræver fuld rapport

Rapporten fra Robert Mueller blev i sidste uge offentliggjort efter 22 måneders arbejde. Der er dog tale om en redigeret version, hvor adskillige passager er overstreget.

Nadler har derfor stævnet det amerikanske justitsministerium for at få udleveret den fulde rapport til retsudvalget.

Flere demokratiske medlemmer af Kongressen har presset på for at indlede en rigsretssag mod Trump.

Trump: Det var et kupforsøg! Et forsøg på at vælte præsidenten!

Men Demokraternes ledelse er ikke vilde med tanken om en rigsretssag, da man frygter, at det kan give politisk bagslag.

Kongresleder Nancy Pelosi siger mandag, at ’det er vigtigt, at vi kender alle fakta i forhold til undersøgelsen, hvis vi skal holde præsidenten ansvarlig’.

- Men vi kan holde ham ansvarlig uden at føre en retssag, tilføjer hun.