Trump og Kim Jong-un i historisk møde ved Nordkoreas grænse

For første gang nogensinde har en amerikansk præsident sat sine ben i Nordkorea.

USA's præsident, Donald Trump, er søndag morgen dansk tid ankommet til Nordkorea, hvor han får de første glimt af den demilitariserede zone (DMZ) mellem Sydkorea og Nordkorea.

Det skriver flere nyhedsbureauer herunder Reuters.

Her mødtes han samtidig med den nordkoreanske diktator, Kim Jong-un, ligesom han som den første amerikanske præsident nogensinde trådte ind i Nordkorea. Til stor glæde for begge parter.

- Præsident Trump har lige gået over markeringslinjen, det gør ham til den første amerikanske præsident nogensinde i Nordkorea, sagde Kim Jong-un, ligesom han fortalte, at han er 'meget overrasket' over Trumps tilbud om at mødes.

Her er øjeblikket, hvor en amerikansk præsident træder ind i Nordkorea for første gang. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er en ære for mig at være her. Jeg har kunnet lide ham, siden første gang jeg så ham, svarede Donald Turmp.

Nord- og Sydkorea indgik i 1953 en våbenhvileaftale efter den treårige krig på halvøen, og FN oprettede samme år den demilitariserede zone.

Zonen er et fire kilometer bredt bælte - to kilometer på hver side af den formelle grænse. I midten ligger to store bygninger, hvor vagter fra både Nordkorea og Sydkorea hver eneste dag vogter grænsen. Få meter fra hinanden.

Mødet i zonen mellem Nordkorea og Sydkorea giver forhåbninger om, at USA og Nordkorea kan genoptage forhandlingerne om den atomaftale, landene tidligere har forsøgt at forhandle på plads.

De to statsledere gav også hånde, ligesom Kim Jong-un også satte sine ben i Sydkorea. Foto: Ritzau Scanpix

- Vores folk er ved at finde ud af hele. Vi vil begge gerne mødes, sagde Trump efter et møde med flere sydkoreanske virksomheder natten til søndag dansk tid.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, har udtalt om mødet, at det vil blive et håndtryk for freden mellem USA's og Nordkoreas ledere.

Præsidenten sagde, at han havde et godt forhold til Kim, men at parterne stadig er et stykke fra at blive enige om en atomaftale.

Aftalen vil lukke ned for Nordkoreas atomprogram, mod at USA fjerner sanktioner mod landet. Det skal ifølge USA's plan være med til at sikre freden på den koreanske halvø.

Sydkoreas præsident kalder det søndag for en "milepæl", hvis mødet skulle finde sted.

Trump og Kim mødtes sidst i Vietnam i februar.

Efter Trumps tur i Nordkorea mødtes de i et lokale på den sydlige side af grænsen. Foto: Ritzau Scanpix

