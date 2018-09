Trump og Kim Jong-un vil mødes igen

Donald Trump har modtaget et brev fra den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, hvor han foreslår endnu et møde mellem de to

Det Hvide Hus er i gang med at 'koordinere’ et nyt topmøde mellem præsident Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un. Det oplyser præsidentens talskvinde, Sarah Sanders, mandag.

- Præsidenten har modtaget et brev fra Kim Jong-un, siger Sarah Sanders på en pressebriefing og beskriver brevets indhold som 'positivt'.

- Det primære formål med brevet var at planlægge endnu et møde med præsidenten, hvilket vi er åbne overfor og allerede er gået i gang med at koordinere, siger hun ifølge Associated Press.

Sanders siger, at brevet demonstrerer Nordkoreas 'fortsatte engagement i en atomnedrustning'. Hun påpeger desuden, at Nordkorea under en militærparade undlod at fremvise langtrækkende atomraketter, som normalt er tilfældet.

På Twitter har præsident Trump takket Nordkorea for netop denne gestus.

'Det sender et stort og meget positivt budskab fra Nordkorea. Tak til formand Kim. Vi vil begge vise verden, at alle andre tager fejl. Der er intet som en god dialog mellem to personer, som kan lide hinanden', skrev Trump.

Hvis Trump og Kim Jong-un mødes, vil det være anden gang, de to ledere sætter hinanden stævne.

Den 12. juni mødtes de to til et historisk topmøde i Singapore. Her underskrev de en erklæring, der kortfattet omhandlede en atomvåbenfri koreansk halvø.

De varme ord, der nu udveksles mellem USA og Nordkorea, kommer efter en periode med flere bump på vejen i opbygningen af relationen mellem de to lande.

Sanders sagde ikke, hvor det nye topmøde eventuelt skal afholdes.