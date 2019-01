Trump og Kim leder efter nyt mødested

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter søndag, at der er forhandlinger i gang om, hvor det næste møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, skal finde sted.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Trump holdt i juni sidste år et opsigtsvækkende møde med Kim i Singapore. Han siger, at han tidligere på ugen modtog et "storartet brev" fra den nordkoreanske leder.

- Vi forhandler om en lokalitet, siger Trump på vej om bord i en helikopter.

- Det vil blive meddelt i en ikke så fjern fremtid. De ønsker at mødes, og vi ønsker at mødes. Så vi får se, hvad der sker.

- Vi har en god dialog med Nordkorea, konstaterer Trump, som føjer til, at han "indirekte har talt" med Kim.

Det seneste brev fra Kim nåede til Det Hvide Hus, efter at den nordkoreanske leder i en nytårstale advarede om, at hans regering kan ændre syn på forhandlinger med USA, hvis amerikanerne opretholder deres sanktioner mod Nordkorea.

Trump siger søndag, at sanktionerne vil forblive "med sin fulde kraft og effekt", indtil USA ser positive resultater.

USA og Nordkorea har siden Koreakrigen fra 1950 til 1953 været bitre modstandere. Der er for eksempel aldrig indgået en formel afslutning på krigen.

Det kommunistiske Nordkorea har de sidste 70 år været styret af den samme familie. Kim Jong-un er tredje generation.

Under Trumps og Kims første møde blev de enige om at arbejde for en atomvåbenfri koreansk halvø. Men der er efterfølgende opstået stor tvivl om, hvad det i virkeligheden betyder.

USA presser på for, at Nordkorea skrotter sine atomvåben. Først da kan de økonomiske sanktioner skrottes, hedder det.

Trump har udlagt sit første møde med Kim som en stor diplomatisk sejr. Søndag gentog han, hvad han tidligere har sagt mange gange: At der ville have været krig i Asien, hvis han ikke var blevet valgt til USA's præsident.

Frem til nytåret i 2018 - altså for lidt over et år siden - var der frygt for åben krig. Men det var Kim, som dengang med en forsonende nytårstale fik gang i møder med Sydkorea. Det fik kort efter Trump med på ideen om et topmøde i Singapore.