Trump og Kongressen finder midlertidig løsning

Nedlukningen i USA betyder, at 800.000 statsansatte nu ikke har fået løn for anden måned i træk. Helt præcist i 34 dage.

Klokken 19.30 dansk tid vil præsident Donald Trump melde nyt ud, lyder det fra Det Hvide Hus ifølge AFP.

Efter 45 minutters forsinkelse kom præsidenten endelig på talerstolen, og hans første ord var: - Vi har en aftale.

Han vil således underskrive en midlertidig aftale, som betyder, at alle kommer til at få løn igen - foreløbigt indtil 15. februar.

Trump afviser dog langt fra, at nedlukningen ikke kan blive aktuel igen:

- Lad mig gøre det klart: Vi har intet andet valg end at bygge en stor mur eller stålbarriere. Hvis vi ikke får en retfærdig aftale i Kongressen, så vil vi enten lukke ned igen, eller jeg vil bruge den anden mulighed, jeg har magten til at bruge, sagde Trump med henvisning til at sende landet i en undtagelsestilstand.

En hårdknude

Donald Trump har hele vejen igennem nedlukningen stået fast på, at der ikke vil komme en løsning, før Demokraterne går med på ideen om at finansiere en mur ved grænsen til Mexico.

Den løsning vil Demokraterne dog ikke hoppe med på, og derfor er der endnu ikke kommet en endelig finanslov i landet. Det er således i finansloven, at pengene til en eventuel mur skal afsættes.

Så sent som torsdag aften dansk tid stemte Senatet i USA om to finanslovforslag. Først blev der stemt om Republikanernes forslag, som blev stemt ned, og derefter blev Demokraternes forslag nedstemt.

Sidstnævnte på trods af, at seks republikanske senatorer ellers stemte for modkandidaternes forslag.