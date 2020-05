Trump og Obama i ordkrig: - Ekstremt inkompetent

Det er ikke usædvanligt, at forholdet mellem en afgående præsident og dennes efterfølger kan være anstrengt.

Men i USA er det skrantende forhold mellem Barack Obama og Donald Trump ved at udvikle sig til helt nye højder.

I ugevis har begge lejre rettet det tunge skyts mod hinanden. Senest brugte Obama i weekenden en totimers liveudsendelse for amerikanske gymnasier og universiteter til at lange kraftigt ud mod Trump og hans administrations håndtering af coronakrisen.

Svarer igen: - Burde holde sin kæft

Afviser kritik

Den tidligere præsident har ellers i den første tid af Trumps embedsperiode afstået fra at kritisere sin efterfølger. Det ændrede sig dog, da et lydklip tidligere i maj blev lækket, hvor Obama kaldte Trumps lederskab under pandemien for en 'absolut kaotisk katastrofe'.

I liveudendelsen fra denne weekend sendte Obama så en mere indirekte stikpille til den siddende præsident, som har øverste ansvar for de statsansatte.

- Mange af dem foregiver ikke engang at være ansvarlige, siger han uden at nævne præsidenten ved navn.

Den udtalelse falder ifølge britiske The Guardian ikke i god jord hos Donald Trump, der søndag blev konfronteret med kritikken.

- Hør her. Han var en inkompetent præsident, det er alt, jeg har at sige. Ekstremt inkompetent, lyder det skarpt fra Trump.

Den 73-årige præsident er under pres fra landets guvernører, som virkelig mærker krisen i de store byer. 90.000 amerikanere har på få måneder mistet livet til coronavirussen. Trods stigende dødstal mener Trump, at det går den rigtige vej i USA.

- Vi har haft en fantastisk weekend. Vi har holdt en masse forfærdelige møder, men vi ser en enorm fremgang på mane fronter. Blandt andet når det gælder om at finde en kur mod denne horrible plage, som har gjort indtog i vores land, lyder det fra Trump.

Obamagate

Den nuværende konflikt mellem Trump og Obama går helt tilbage til november 2016, hvor Obama skulle videregive nøglerne til Det Hvide Hus til Trump.

Trump har nemlig på det seneste rettet fokus mod en gammel sag, som han på Twitter har døbt 'Obamgate'.

'Obamagate var den værste forbrydelse, der nogensinde er begået', skrev Trump eksempelvis tidligere på i sidste uge.

Torsdag forsøgte en journalist fra Washington Post at spørge nærmere til, hvad Donald Trump mente, og hvilken forbrydelse præsidenten mener, at Barack Obama har gjort sig skyldig i. Han fik dog intet brugbart svar.

- Du ved, hvad forbrydelsen handler om. Det er tydeligt for enhver. Alt, du behøver gøre, er at læse aviserne, undtagen din egen, fik Washington Post-journalisten Phillip Rucker at vide.

Ekstra Bladet talte efterfølgende med USA-ekspert og udenrigsredaktør på USA-mediet Kongressen.com, Philip Chr. Ulrich, der opklarer, hvad Donald Trump helt præcist mener.

- Donald Trump mener, at Obama-administrationen har gjort sig skyldig i magtmisbrug ved at overvåge Trumps kampagne tilbage i 2016. Det hele startede med den meget berømte teori om, at Donald Trump befandt sig på et hotel i Moskva med nogle prostituerede. Det udviklede sig senere til sagen om Michael Flynn og en undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen i 2016, lød det fra Philip Chr. Ulrich.

USA har registreret knapt halvanden million smittede, mens 89.562 amerikanere har mistet livet med virussen.

Kolossal diplomatisk krise

Obama-krig: - Startede med prostituerede på et hotel

Se også: Obama kritiserer USA's håndtering af coronapandemien