Trump og Putin ventes at mødes i Paris den 11. november

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, har haft meget produktive atomforhandlinger i Rusland.

De fremskridt, der er sket, ventes at medføre, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, og USA's præsident, Donald Trump, kan mødes i Paris den 11. november.

Bolton har ført en del af drøftelserne direkte med præsident Vladimir Putin under et todages besøg i Moskva.

- Jeg har ført en række meget omfattende og frugtbare drøftelser, siger Bolton.

Han som tog til Rusland med en bemærkelsesværdig besked i lommen: USA agter at trække sig fra nedrustningstraktaten INF.

En talsmand for Kreml, Juri Ushakov, bekræfter, at der foreligger en foreløbig aftale om et topmøde i Paris den 11. november.

- Vi planlægger, at vore præsidenter holder et bilateralt møde, siger Ushakov.

Bolton siger, at han under sit besøg også talte om russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

- Budskabet til Rusland er: Bland jer ikke i amerikanske valg - Rusland skader sig selv ved indblanding, siger Bolton, som tilføjer, at indblanding skaber mistillid mod Rusland.

Han talte om indblanding i valg, Syrien og våbentraktater i et 90 minutter langt møde med Putin.

Han siger, at USA er på vagt over for potentiel, fremmed indblanding i midtvejsvalget om to uger.

Bolton beskriver INF-traktaten som en traktat fra den kolde krig. Han siger, at der er i dag er et nyt landskab, og at traktaten for eksempel ikke dækker aktiviteter i Kina og Nordkorea.

- Jeg så gerne USA blive i denne traktat - hvis jeg boede i Kina, men det gør jeg ikke, siger Bolton. Han tilføjer, at USA endnu ikke formelt har trukket sig fra traktaten.

Putin og Trump er i Paris den 11. november for at deltage i mindehøjtideligheder i forbindelse med Den Første Verdenskrig.

INF-aftalen blev indgået 8. december 1987 og var et resultat af forhandlinger mellem USA og Sovjetunionen, der på det tidspunkt var ledet af henholdsvis Ronald Reagan og Mikhail Gorbatjov.

INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. Aftalen forbyder enhver opstilling af mellemdistancemissiler.

