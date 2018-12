Trump om døde børn ved grænsen: - Udelukkende Demokraternes skyld

Et kollaps i forhandlingerne om en ny amerikansk finanslov har på ottende dag betydet, at store dele af den offentlige sektor i USA er lukket ned.

Det betyder blandt andet, at et lønstop har ramt hundredtusindvis af offentlige medarbejdere i landet.

Midt i krisen har præsident Trump indledt en krig mod Demokraterne i en serie af tweets, hvor han blandt andet placerer skylden for dødsfald ved grænsen til Mexico hos Demokraterne, fordi de ikke vil støtte hans planer om at bygge en mur langs grænsen.

'Alle dødsfald blandt børn eller andre ved grænsen er udelukkende Demokraternes skyld og deres patetiske immigrationspolitik, der tillader folk at foretage den lange vandring, fordi de tror, at de kan komme ind i landet illegalt. Det kan de ikke. Hvis vi havde en mur, ville de ikke engang forsøge!' skriver den amerikanske præsident blandt på Twitter lørdag.

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. december 2018

'De to børn var meget syge'

To børn fra Guatemala har mistet livet i de amerikanske myndigheders varetægt den seneste måned, og i modsætning til hvad Trump siger, har personer, der kommer ind i USA, ret til at søge asyl.

Det slog den amerikanske højesteret fast tidligere på måneden.

- De to børn var meget syge, da de blev overdraget til grænsepolitiet. Den unge piges far sagde, at det ikke var deres skyld, for han havde ikke givet hende vand i flere dage. Grænsepolitiet har brug for muren, og det vil sætte en stopper for det hele, har Trump udtalt.

To børn døde på 17 dage

Den syvårige Jakelin Caal døde 8. december, to dage efter hun blev overdraget til grænsepolitiet, og hendes dødsårsag er endnu ukendt. Familiens advokater har udtalt, at familien - i modsætning til Trumps påstand - gav Jakelin vand.

Trumps dårlige sag: Syvårig pige begravet langt fra sit drømmeland

Felipe Gómez Alonzo mistede livet juleaftensdag - han blev otte år gammel. Siden har myndighederne i staten New Mexico udtalt, at en obduktion har vist, at drengen havde influenza, men at nærmere undersøgelser ville blive foretaget.

Se også: Otteårigt migrantbarn død i USA's varetægt

Trump fastholder kravet om en mur

Altimens folk mister livet ved grænsen, ser den politiske hårdknude i Washington ikke ud til at blive løst lige foreløbig.

Trump har besluttet, at han ikke vil underskrive lovgivning fra Kongressen, hvis ikke han får fem milliarder dollars oveni til at bygge sin mur. Demokraterne, der overtager repræsentanternes hus 3. januar, vil imidlertid ikke efterleve præsidentens krav.

Republikanerne og demokraterne skyder nu skylden på hinanden for nedlukningen af den offentlige sektor, og samtidig bliver situationen gradvist forværret.

Omkring 800.000 medarbejdere i den offentlige sektor er således enten blevet sendt hjem eller arbejder uden løn.

Se også: Trump med ny trussel: Gør det eller vi lukker fuldstændigt

Syvårig chokeret over Trumps spørgsmål