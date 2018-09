Trump om ny bog: - Det er grimme sager

USA’s præsident, Donald Trump, afviser en række opsigtvækkende oplysninger i en ny bog, der er skrevet af den legendariske Watergate-journalist Bob Woodward.

- Det er bare endnu en dårlig bog. Han (Woodward, red.) har et stort troværdighedsproblem. Det er grimme sager, siger Donald Trump i et interview med mediet Daily Caller.

I en opdatering på Twitter natten til onsdag uddyber præsidenten.

'Woodward-bogen er allerede blevet tilbagevist og miskrediteret af general (forsvarsminister) James Mattis og general (stabschef) John Kelly. Deres citater var bedrag og et svindel over for offentligheden'.

Journalist og forfatter Bob Woodward. Foto: AP

Bob Woodward har forklaret, at den 448-siders bog 'Fear: Trump in the White House' er baseret på flere hundrede timers interview med kilder med tilknytning til Det Hvide Hus. Alle interview er dog sket med den forståelse, at Woodward ikke må afsløre, hvor han præcist har de forskellige informationer fra.

Woodward, der er redaktør på avisen Washington Post, har tidligere brugt samme arbejdsmetode, når han har udgivet bøger om samtlige amerikanske præsidenter siden Richard Nixon.

Selv om 'Fear: Trump in the White House' først udkommer 11. september, viderebragte amerikanske medier tirsdag detaljer fra bogen, der giver et dystert portræt af Donald Trumps Det Hvide Hus. Det er bestemt ikke en arbejdsplads for folk med sarte nerver.

Crazytown

'Idiot', 'forræder' og 'retarderet' er blot nogle af skældsordene, som den amerikanske præsident ifølge bogen bruger om sine nærmeste medarbejdere i sin regering.

Og Trump får åbenbart igen med samme mønt, når han altså ikke kan høre det.

- Han er en idiot. Det er nytteløst, at prøve at overbevise ham om noget som helst. Han er uden for rækkevidde. Vi er i crazytown, er stabschef John Kelly citeret for at sige om sin chef.

- Jeg aner ikke, hvorfor vi overhovedet er her. Dette er det værste job, jeg nogensinde har haft, tilføjer den tidligere topgeneral, der nu fungerer som præsidentens højrehånd.

Djævlens værksted

Reince Priebus, John Kellys forgænger på posten som stabschef, var kun med i de første måneder af embedsperioden. Men han frygtede det kaos, som Trump kunne udløse med en opdatering på sin Twitter-profil.

'Djævlens værksted' kaldte Priebus ifølge bogen soveværelset, hvor Trump på døgnets skæve timer så tv-nyheder og tweetede på liv og løs.

Trump havde åbenbart heller ikke megen fidus til Priebus, som han beskrev som 'en lille rotte', der bare snuser rundt. Men de fleste medarbejdere har følt Trumps hån og vrede.

Trump mente for eksempel, at hans forhenværende sikkerhedsrådgiver H.R. McMaster lignede en tarvelig 'ølforhandler', mens handelsminister Wilbur Ross fik at vide, at hans bedste tid var ovre.

- Jeg stoler ikke på dig. Jeg ønsker ikke, at du leder flere forhandlinger … du er ikke længere på toppen, sagde Trump angiveligt til den otte år ældre minister.

'Dum sydstatsmand '

Hvis man først ender på Donald Trumps shitliste, må man ifølge bogen finde sig i lidt af hvert.

Det mærker justitsminister Jeff Sessions, der faldt i unåde, da han erklærede sig inhabil i beslutninger om Ruslands indflydelse på præsidentvalget i 2016.

Trump forpasser sjældent chancen for at håne Jeff Sessions, der taler med tyk sydstatsdialekt.

- Denne fyr er mentalt retarderet. Han er en dum sydstatsmand - han kunne ikke engang drive et lille advokatkontor på bøhlandet i Alabama, skal Trump have sagt.

Justitsminister Jeff Session har det svært med sin chef. Foto: AP

Ifølge bogen fik Gary Cohen, økonomisk toprådgiver, nok, da præsidenten i august 2017 sagde, at der var 'meget fine folk på begge sider' af en højreradikal demonstration i Charlottesville, Virginia.

Cohen, der har jødisk baggrund, gav Trump sin afskedsbegæring. Men det blev ikke vel modtaget.

- Dette er forræderi, udbrød Trump ifølge Woodwards bog.

Lad os fucking dræbe ham!

Cohen blev yderligere nogle måneder, men forlod sin post i marts, da Trump varslede handelskrig. Cohen fik moralsk opbakning fra stabschef John Kelly.

- Jeg ville have taget det brev og stukket det op i røven på ham seks gange, hviskede Kelly angiveligt til Cohen.

USA's præsident, Donald Trump: Foto AP

Bob Woodward beskriver også, hvordan Trump med sine impulsive beslutninger har lagt sig ud med forsvarsminister John Mattis.

Efter Bashar al-Assad havde anvendt giftgas mod civilbefolkning i Syrien, krævede Trump den syriske præsident likvideret. Mattis fik leveret ordren over telefonen.

- Lad os fucking dræbe ham! Lad os rykke ind. Lad os dræbe en fucking masse af dem, sagde Trump ifølge bogen.

Forsvarsminister Jim Mattis fortalte præsidenten, at han straks ville se på det. Men så snart røret var lagt på, afdramatiserede han situationen.

- Vi gør intet af det. Vi kommer til at gøre noget meget begrænset, sagde Mattis til sin stab, der i stedet udviklede en plan om et begrænset luftangreb, som Trump senere godkendte.

Forbitrede ansatte

Både stabschef John Kelly og forsvarsminister John Mattis afviser i en pressemeddelelse, at de er citeret korrekt i bogen.

- Det er ikke sandt, at jeg nogensinde har kaldt præsidenten for en idiot. Faktisk så forholder det sig helt omvendt, lyder det fra John Kelly.

Talskvinde i Det Hvide Hus, Sarah Sanders, mener, at tidligere, forbitrede ansatte blot er ude på at sværte præsidenten.

- Denne bog er intet andet end fabrikerede historier, der skal få præsidenten til at se skidt ud, udtaler Sarah Sanders.

