Trump om Playboy-affære: Jeg har ikke gjort noget forkert

Den amerikanske præsident, Donald Trump, kalder det "ufatteligt", at hans tidligere advokat Michael Cohen har optaget samtaler med ham om den tidligere Playboy-model Karen McDougal.

McDougal har tidligere stået frem i de amerikanske medier og fortalt, at hun havde et forhold til Trump i godt et år, kort efter at hans kone, Melania Trump, i 2006 fødte parrets fælles søn.

Fredag kunne mediet The New York Times så offentliggøre, at Michael Cohen har optaget en samtale med Donald Trump, hvor han forsøger at overtale præsidenten til at betale McDougal for ikke at gå til pressen.

Samtalen blev optaget i 2016, to måneder før Trump blev valgt som præsident.

Det har fået den amerikanske præsident til tasterne lørdag morgen amerikansk tid.

- Ufatteligt, at regeringen bryder ind i en advokats kontor (tidligt om morgenen) - næsten uhørt. Endnu mere ufatteligt, at advokaten har optaget sine klienter - totalt uhørt og måske ulovligt.

- Den gode nyhed er, at jeres yndlingspræsident intet har gjort forkert!, skriver Donald Trump på Twitter.

Michael Cohen og Donald Trumps forhold går tilbage til 2001, hvor Cohen købte sin første ejendom af Trump og forlod sit taxifirma for at gå ind i Trump-foretagendet.

Han blev senere Trumps særlige rådgiver og personlige advokat.

Foruden sagen om Karen McDougal er Michael Cohen involveret i en sag om pornomodellen Stormy Daniels, som Trump også skal have haft et forhold til.

Cohen har betalt Stormy Daniels 130.000 dollar, der skulle holde hende fra at gå ud med sin historie til medierne.

Den betaling efterforskes blandt andre sager nu af forbundspolitiet, FBI.

Det er fra en ransagning af Michael Cohens bolig, at optagelsen med Donald Trump er kommet frem, skriver The New York Times.

Trumps nuværende advokat, den tidligere New York borgmester Rudy Giuliani, har bekræftet eksistensen af optagelsen mellem Trump og Cohen. Han fastholder, at Trump aldrig har betalt Karen McDougal, og at præsidenten ikke har foretaget sig noget ulovligt.