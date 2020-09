Trump opfordrer vælgere til at stemme to gange

Donald Trump opfordrer vælgerne i svingstaten North Carolina til at stemme to gange

Den amerikanske præsident, Donald Trump, opfordrer nu vælgerne i svingstaten North Carolina til at stemme to gange ved præsidentvalget i november - både med brevstemme og ved personligt fremmøde.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt NBC News og New York Times.

Opfordringen er præsidenten nyeste forsøg på at skabe forvirring og tvivl om validiteten ved valgresultatet, skriver NBC.

- Så lad dem brevstemme og gå hen at stemme, og hvis deres systemer er så gode, som de siger, så vil det selvsagt ikke være muligt at stemme. Det er sådan, det er, og det er det, de bør gøre, sagde Trump, da han blev spurgt til hans tillid til brevstemme-systemet i staten.

I USA er det ulovligt at stemme mere end én gang til præsidentvalget.

Præsidenten har tidligere sået tvivl om validiteten ved det nye brevstemme-system. Han har tidligere insinueret, at valget bør udskydes.

'Med Universal Mail-In Voting (det nye brevstemme-system, red.) vil 2020 blive det mest upræcise og bedrageriske valg i historien. Det vil blive meget pinligt for USA. Udskyd valget indtil folk kan stemme ordentligt og sikkert?, skrev han i slutningen af juli på Twitter.

Det nye brevstemme-system er ikke det samme som absentee-voting, som også er en mulighed. Sidstnævnte bliver også sendt med brev, men kræver, at man som borger sender en ansøgning om at kunne sende stemmesedlen med brev, fordi det ikke er fysisk muligt for den enkelte at møde op til et af de steder, hvor stemmen skal afgives. Denne anmodning om stemmeseddel kan risikere at blive afvist, hvis begrundelsen ikke godtages.

Nogle stater vil indføre 'mail-in'-stemmer, og her er der tale om alle brev-stemmer, der bliver sendt med post. I visse stater kræver dette ikke en særlig godkendelse til at afgive stemmen uden personligt fremmøde.