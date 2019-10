Trump: PKK er farligere end Islamisk Stat

Den kurdiske PKK-gruppe i Tyrkiet kan være 'en større terrortrussel end Islamisk Stat', siger USA's præsident, Donald Trump.

Han fremsatte udtalelsen ved et pressemøde i Det Hvide Hus onsdag.

Den kurdiske oprørsgruppe Kurdistans Arbejderparti (PKK) greb til våben mod den tyrkiske regering i 1984. Siden da er flere end 45.000 mennesker blevet dræbt i en konflikt mellem gruppen og regeringen i Ankara.

PKK's erklærede mål var først en uafhængig kurdisk stat. I dag er målet mere selvstyre i de kurdiske områder i det sydøstlige Tyrkiet.

Gruppen anses for at være en terrorgruppe af både Tyrkiet, USA og EU.

Tyrkiet mener, at PKK har nære bånd til den syrisk-kurdiske YPG-milits i Syrien, som frem til nu har været USA's nære allierede i kampen mod Islamisk Stat.

YPG-enheder indgår i den amerikanskstøttede gruppe Syriens Demokratiske Styrker.

Erdogan: Tyrkiet kan aldrig indgå en våbenhvile i Syrien

Trump er blevet beskyldt for at have foretaget pludselige kovendinger i Syrien, hvor han skulle have givet udtryk for accept af, at Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, indledte en militæraktion i Syrien.

Dette afviser Trump, som dog onsdag synes at forsvare sin omstridte tilbagetrækning af amerikanske soldater fra landet.

– Rusland, Iran, Syrien og måske også Tyrkiet hader alle Islamisk Stat lige så meget som vi gør. Og det er deres del af verden, siger Trump, som også henviser til, at han i sin valgkamp lovede at standse USA's krige i udlandet.

Trump sagde tidligere onsdag om kurderne, at 'de er ikke engle'.

Kurderne er en stor etnisk gruppe i Mellemøsten, som er duen egen stat. De er spredt i landene Syrien, Tyrkiet, Iran, Irak og Armenien.

