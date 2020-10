Trump presset: Spritny joker i spil

Natten til fredag mødes præsident Donald Trump og Demokraternes Joe Biden i en sidste debat, inden præsidentvalget i USA 3. november.

En presset Donald Trump skal forsvare præsidentposten i håb om endnu en periode i Det Hvide Hus, mens Joe Biden skal overbevise de sidste svingvælgere om, at han er den bedste præsidentkandidat.

Nogenlunde sådan lyder analysen fra Jørn Bredal, der er professor i amerikanske studier ved SDU.

- Trump er bagud i samtlige meningsmålinger, så for ham handler det om at overbevise de sidste svingvælgere om, at de skal stemme på ham, siger Jørn Bredal til Ekstra Bladet.

Medie: Trump kalder USA's smitteekspert en katastrofe

Allerede stemt

USA er hårdt ramt af corona. For at undgå risiko for smitte har rekordmange amerikanere allerede brevstemt.

Vild udvikling: - Har aldrig set så mange

Det kan få betydning for effekten af nattens debat, vurderer Jørn Bredal.

- Det bliver spændende at se, hvor meget debatten kan påvirke, når 42 millioner amerikanere allerede har stemt. Det handler faktisk mest om at mobilisere sofavælgerne til at gå ud at stemme, siger Jørn Bredal.

Ingen FBI-undersøgelse

Ifølge Jørn Bredal er der få amerikanere tilbage, der endnu ikke har afgjort, hvor de vil sætte deres kryds 3. november. Derfor kommer nattens debat til at handle om, hvilken af de to kandidater, der bedst kan appellere til de sidste vælgere.

Trump har op til debatten været utilfreds med, at FBI ikke har villet åbne en undersøgelse mod Joe Bidens søn, Hunter Biden.

I 2016 åbnede FBI en undersøgelse mod Demokraternes daværende kandidat Hillary Clinton få dage før valget.

En undersøgelse, der ifølge Jørn Bredal af nogle udlægges som at have haft betydning for, at valget i 2016 gik, som det gik.

Utilfreds

Ud over at være utilfreds med FBI siger Jørn Bredal, at Donald Trump også har været utilfreds med valget af Kristen Welker som vært for aftenens debat.

Trump mener, at Kristen Welker er alt for venlig stemt over for Biden og Demokraterne. Derudover kritiserer han også aftenens emner, som ifølge Washington Post blandt andet er corona, klimaforandringer og national sikkerhed.

I stedet påstår Trumps kampagnehold, at emnet skulle have været udenrigspolitik.

Av: Prominent partifælle stemte ikke på Trump

Muteknap

Det har allerede været fremme, at kommissionen bag de præsidentielle debatter har indført en muteknap i nattens debat.

Den er indført, efter Trump afbrød Biden flere gange i den debat, hvor de to konkurrenter for første gang tørnede sammen.

- Vi må se, om Trump eller Biden er i stand til at råbe højere end de slukkede mikrofoner, siger Jørn Bredal, der ikke på forhånd kan sige, om muteknappen får en effekt.

Tilbage står, at uanset hvor utilfreds, præsidenten er med valgdebattens set-up, så har han mest brug for eksponeringen, vurderer Jørn Bredal.

- Trump er bagud i meningsmålingerne. Han har brug for debatten. Det har Biden i mindre grad.

Trump rasende over Biden-mail

Sådan gik det i 2016 - Målinger før valgdagen viste en føring på nationalt plan til Clinton på lidt over tre procentpoint. - Da stemmerne var talt op, havde hun fået to procentpoint flere stemmer end Trump - men hun havde fået dem de forkerte steder. Trump lykkedes med at vinde seks stater, som Romney havde tabt. - Ohio og Iowa vandt han med overbevisende marginer. Florida vandt han med lidt over et procentpoint. Og så vandt Trump tre stater, der havde stemt på Demokraternes kandidat i alle præsidentvalg begyndende fra 1992: Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. I alle tre stater vandt han med under et procentpoint. De tre stater gav Trump de afgørende valgmænd og en sejr på 304 valgmænd mod Clintons 227.