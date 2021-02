Trump presset ud af fagforening

Ifølge CNN har Donald Trump meldt sig ud af sin fagforening, efter foreningen gjorde det klart, at de overvejede at smide ham ud

Den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump har torsdag meldt sig ud af fagforeningen SAG-AFTRA (Screen Actors Guild).

Det sker som reaktion på, at fagforeningen for lidt over to uger siden meldte ud, at de agtede at afholde en disciplinærhøring.

Her skulle det vurderes, om Trumps mulige rolle i at have ansporet optøjerne foran Kongressen i begyndelsen af januar skulle have konsekvenser for hans medlemsskab.

Det skriver flere medier, herunder CNN og Fox News.

'I har intet gjort for mig', lyder det fra Donald Trump i et brev til fagforeningen SAG-AFTRA, hvori han meddeler, at han melder sig ud. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

'Who cares'

Skulle det ske, at udfaldet af denne høring ikke faldt i Trumps favør, kunne det resultere i 'en reprimande, censurering, bødestraf, suspendering af rettigheder og privilegier eller fratagelse af medlemskab', fremgår det af en pressemeddelelse, fagforeningen sendte ud 19. januar.

SAG-AFTRA er en fagforening for diverse entertainere, musikere, skuespillere, journalister med mere.

I et brev sendt til fagforeningen torsdag og adresseret til dens formand, Gabrielle Carteris, svarede Trump tilbage på foreningens beslutning med et 'who cares' (hvem bryder sig om det, red.).

'Mens jeg ikke har kendskab til dit arbejde, er jeg meget stolt af mit arbejde i film som Home Alone 2 (Alene Hjemme 2, red.), Zoolander og Wall Street: Money Never Sleeps,' skriver Trump og fortsætter med at liste en række tv-serier, han har medvirket i gennem tiden.

Han beskriver derefter de fejl og mangler, han mener, der er ved fagforeningens arbejde, og slutter af med at konkludere, at 'I har intet gjort for mig', og at han derfor melder sig ud.

