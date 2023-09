Trump-rådgiver dømt skyldig for foragt for Kongressen

Donald Trumps tidligere handelsrådgiver Peter Navarro er torsdag fundet skyldig i 'foragt for Kongressen'.

Det sker, efter Navarro nægtede at vidne og at udlevere dokumenter til efterforskningen af stormløbet på Kongressen den 6. januar.

Han blev tiltalt, efter han afviste at efterkomme en stævning udsendt af den komité, der foretog høringer i sagen.

Peter Navarro er fundet skyldig i to tiltalepunkter.

- Den tiltalte valgte troskab til den tidligere præsident Trump over at overholde stævningen, sagde den føderale anklager Elizabeth Aloi i retten torsdag.

- Det er foragt. Det er en forbrydelse.

Peter Navarro har forud for torsdag selv udtalt, at han ikke var tvunget til at efterkomme efterforskningskomitéens krav til hans medvirken, fordi Donald Trump havde påberåbt sig såkaldte 'executive'-privilegier.

Annonce:

Det skulle beskytte bestemte arkiver og oplysninger fra at skulle deles i efterforskningen, lød det - herunder Peter Navarros dokumenter og viden.

Den vurdering delte dommer Amit Mehta dog ikke.

Her lød dommen, at Navarro ikke kunne bruge dette som forsvar, da der ikke var fremlagt nok beviser for, at Trump formelt havde påberåbt sig beskyttelsen som svar på stævningen.

Lovbruddene har en strafferamme på mellem 30 dage og et år i fængsel.

Strafudmålingen er sat til den 12. januar 2024.

6. januar 2021 blev USA's Kongres i Washington D.C. stormet af vrede demonstranter. Demonstranterne ville have underkendt valgresultatet fra præsidentvalget, der var blevet afholdt den 3. november 2020.

Den forhenværende republikanske præsident Donald Trump er selv tiltalt efter en række anklagepunkter, der handler om manipulation ved præsidentvalget i 2020.

Anklageskriftet drejer sig blandt andet om dokumentfalsk, om at have afgivet falsk forklaring og at have chikaneret valgtilforordnede.