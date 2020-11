Trump raser før valgdagen: - Forfærdelig beslutning

Ekstra Bladet i USA Anthon Unger og James Miles

ROME, GEORGIA USA (Ekstra Bladet): Donalt Trump sår på valgmøde tvivl om, hvorvidt han vil acceptere valgresultat baseret på brevstemmer.

Det kommer, efter et amerikansk medie søndag kunne rapportere, at Trump har overvejet at erklære sig som vinder på valgaftenen, hvis det ligner, han er foran, selvom millioner af tidligt afgivne, men ikke optalte stemmer fortsat mangler i resultatet.

- Jeg synes ikke, det er fair, at vi skal vente i lang tid efter valget, sagde Donald Trump til valgmødet.

- De mennesker skulle have fået deres stemmesedler for lang tid siden. De kunne have fået deres stemmesedler for en måned siden. Jeg synes, det er en vanvittig beslutning, lød det fra præsidenten.

Donald Trump nægtede, at historien fra Axios om planerne for at erklære sig præmatur vinder havde noget på sig.

Men den amerikanske præsident sagde alligevel på et velbesøgt vælgermøde i delstaten Georgia, at han det 'er forfærdeligt', at brevstemmer og tidligt afgivne stemmer skal tælles efter valgdagen, og at 'der er en stor fare ved det' uden at præcisere, hvad han mente.

Genoplev Ekstra Bladets dækning af valg-rally'et og fotograf Anthon Ungers billeder af eventet.