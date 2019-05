Trump raser: - Jeg dækker ikke over noget

Præsident Donald Trump afviser en beskyldning fra den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, for at dække over sine misgerninger i forhold til Rusland-undersøgelsen.

Under et møde i Det Hvide Hus med Pelosi og den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, siger Trump, at han under de betingelser ikke vil forhandle om et program til ny infrastruktur i USA.

Det var det, de var mødt op for at tale med Trump om.

- Jeg gør mig ikke i dækøvelser, siger Trump under et hastigt indkaldt pressetræf, da han har sendt Pelosi og Schumer ud af døren.

- Så se at blive færdig med disse bedrageriske undersøgelser, siger han.

Det er en henvisning til den undersøgelse, som den tidligere FBI-chef Robert Mueller, har gennemført. Han har undersøgt, om der var en forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016. Men også om Trump har forsøgt at lægge hindringer i vejen for undersøgelsen.

Pelosi anklagede ham et par timer forinden for at forhindre, at tidligere og nuværende embedsmænd i Det Hvide Hus kan vidne i Kongressen, og at præsidenten ikke vil udlevere dokumenter til lovgiverne.

- Ingen står over loven, heller ikke USA's præsident. Og vi mener, at USA's præsident er i gang med en operation for at dække over noget, sagde Pelosi.