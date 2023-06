Trump raser: Jeg er blevet tiltalt i sag om hemmelige dokumenter

I et opslag på sit medie Truth Social oplyser ekspræsident Donald Trump, at han er blevet tiltalt i en sag om hemmelige dokumenter fundet på hans ejendom

Præcis som da Donald Trump sidste år kunne afsløre, at FBI-agenter var troppet op ved hans Mar-a-Lago-hjem med en ransagningskendelse, har ekspræsidenten natten til fredag dansk tid endnu engang fået de gule breakingbjælker til at lyse verden over.

Denne gang kan ekspræsidenten afsløre, at han er blevet tiltalt i en meget omtalt sag om håndtering af hemmelige dokumenter fundet på hans ejendom.

Det skriver han i et opslag på sit eget sociale medie Truth Social.

'Den korrupte Biden-administration har informeret mine advokater om, at jeg er blevet tiltalt', skriver Trump.

Justitsministeriet mangler fortsat at bekræfte tiltalen, men personer med kendskab til sagen bekræfter tiltalen over for CNN og The Guardian.

Ransaget af FBI

Under ransagningen sidste år blev der fundet over 11.000 dokumenter fra Trumps tid som præsident, hvoraf flere end 100 af dem var stemplet som klassificerede.

Dokumenterne er så hemmelige, at kun de allerøverst placerede i Trump-administrationen har haft adgang til dem foruden præsidenten.

Normalt skal de opbevares bag lås og slå og i sikrede rum, hvor en betjent har ansvaret for at holde styr på, hvor de er. Blandt dokumenterne var oplysninger om et fremmed lands atompotentiale, har anonyme kilder med kendskab til sagen tidligere oplyst til The Washington Post.

Journalist: Syv punkter

Når en amerikansk præsident forlader embedet, skal han ifølge loven overdrage alle dokumenter og e-mails til USA's nationale arkiv. Justitsministeriet har siden undersøgt, om Trump brød loven, da han tog dokumenterne med sig efter at have forladt Det Hvide Hus i januar 2021.

Og nu er han altså med egne ord blevet tiltalt.

Ifølge en journalist fra tv-stationen ABC handler tiltalen om mindst syv tilfælde i forbindelse med Trumps håndtering af klassificerede dokumenter og hindring af rettergang.

Langer ud mod Biden

Donald Trumps hjem er ikke det eneste sted, hvor FBI har været forbi for at lede efter dokumenter.

Efter ransagningen i Mar-a-Lago fandt FBI-agenter også hemmeligtstemplede dokumenter på et kontor, som USA's nuværende præsident, Joe Biden, tidligere har brugt, og i hans privatbolig i byen Wilmington.

Og det raser Trump over.

'Jeg er blevet tiltalt, på trods af at Joe Biden har 1850 kasser med dokumenter stående i Delaware, Chinatown, D.C., Pennsylvania og flydende på garagegulvet, hvor han parkerer sin Corvette, og som kun er 'sikret' med en papirtynd garagedør, som står åbent det meste af tiden'.

Joe Biden har klokken to om natten dansk tid endnu ikke kommenteret tiltalen.

