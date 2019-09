Trump raser mod demokrat: Han skal anholdes for landsforræderi

Den amerikanske præsident er vred over Adam Schiffs pres for at få kontroversiel telefonsamtale offentliggjort af Det Hvide Hus

Forholdet mellem Donald Trump og Demokraterne har aldrig været dårligere.

Tirsdag kulminerede det i forvejen skrantende forhold, da den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, meddelte, at Kongressen nu tager hul på den proces, der kan sende Trump for en rigsret.

Sagen bunder i en samtale mellem Donald Trump og Ukraines præsident. Trump beskyldes for at forsøge at afpresse Ukraine for at finde snavs om demokraten Joe Biden, der håber på at blive sit partis kandidat til præsidentvalget næste år, og hans søn Hunter Biden.

Det Hvide Hus har offentliggjort en udskrift af en telefonsamtale, som Trump havde 25. juli med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij. Den samtale har Det Hvide Hus offentliggjort efter pres fra især demokraten Adam Schiff, der er formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

'Forræder'

Præsident Donald Trump antyder nu mandag i et tweet, at netop Adam Schiff skal anholdes for 'forræderi'.

I et tweet skriver den amerikanske præsident, at 'Adam Schiff ulovligt opdigtede en falsk og frygtelig erklæring, og han foregav, at det var min og den vigtigste del af min telefonsamtale med Ukraines præsident'.

- Og jeg læste det op for Kongressen og for den amerikanske befolkning. Den havde ingen forbindelse til det, som jeg havde sagt i telefonopkaldet, skriver Trump og tilføjer spørgsmålet:

- Bør det føre til en anholdelse for forræderi?

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019

Trumps tweets mandag henviser til udtalelser fra Adam Schiff efter en høring i efterretningsudvalget, hvor Schiff er formand, i sidste uge.

Her opsummerede Schiff samtalen mellem Ukraines præsident og Trump i grove træk. Schiff har senere sagt, at der var tale om en 'parodi', og at der derfor ikke var tale om en præcis gengivelse.

Men det har altså fået Trump til at kritisere Schiff hårdt.

- Adam Schiff fandt fuldstændig på min samtale med Ukraines præsident og læste det højt for Kongressen og millioner. Han bør trække sig og blive undersøgt. Han har gjort det her i to år nu, skrev Trump på Twitter fredag.

Præsidenten fastholder mandag, at han ikke har gjort noget galt.

- Igen: Ukraines præsident har sagt, at der ikke blev lagt noget som helst pres på ham fra min side. Sagen er lukket, skriver præsidenten på Twitter.

Kongressen tog tirsdag hul på processen, der kan sende Trump for en rigsret.

Overblik: Kontrakt til Ukraine skaber problemer for Trump Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil mødes personligt med den whistleblower, der har slået alarm over hans kommunikation med den ukrainske præsident. På Twitter skriver Trump, at han mener, at han har krav på at få lov til at konfrontere sin "anklager". Få et overblik over sagens forløb her: 2014: * Bidens søn bliver i 2014 bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab. Selskabet er involveret i en skattesag i Ukraine, men der er ingen oplysninger om, at Hunter Biden er en del af sagen. 2019: * 18. juli: Trump giver ifølge amerikanske medier ordre om at tilbageholde næsten 400 millioner dollar i militærhjælp til Ukraine. * 25. juli: Trump taler med Ukraines præsident i et 30 minutter langt telefonopkald. I september kan avisen The Wall Street Journal beskrive, at Trump i opkaldet har forsøgt at presse præsident Volodimir Zelenskij til at undersøge Hunter Bidens forretningsforbindelser til et ukrainsk energikonsortium. * 12. august: En whistleblower indgiver i den amerikanske efterretningstjeneste en klage til generalinspektøren for efterretningstjenesterne. Af klagen fremgår det, at Trump har haft en telefonsamtale med en "udenlandsk statsleder", og at opkaldet har vakt bekymring. * 11. september: Militærbistanden bliver givet til Ukraine. * 24. september: Trump bekræfter, at han har tilbageholdt bistanden til Ukraine. I flere interviews benægter han, at bistanden blev tilbageholdt for at presse Ukraine. Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, erklærer, at man vil påbegynde en rigsretsproces mod den amerikanske præsident. * 25. september: Et fem sider langt dokument med en udskrift fra telefonsamtalen mellem Trump og Zelenskij offentliggøres af Det Hvide Hus. Bistandspengene nævnes ikke i det offentliggjorte udskrift. Heraf fremgår det blandt andet, at Trump siger: - Der er en masse snak om Bidens søn - at Biden stoppede anklagemyndigheden, og at mange mennesker ønsker at finde ud af det, så alt, hvad du kan udrette sammen med justitsministeren, vil være fint. - Biden gik rundt og pralede med, at han stoppede forfølgelsen af anklagerne, så hvis du kan se på det ... Det lyder forfærdeligt i mine ører. * 26. september: Whistleblower-indberetningen bliver offentliggjort af Kongressen. I indberetningen skriver whistlebloweren blandt andet: - Jeg har modtaget oplysninger fra adskillige regeringsembedsmænd, om at USA's præsident bruger sit embedes magt til at søge et fremmed lands indblanding i det amerikanske valg i 2020. - I dagene efter telefonsamtalen erfarede jeg fra adskillige embedsmænd, at højtstående embedsmænd i Det Hvide Hus havde grebet ind for at "lukke ned for" alle optegnelser om telefonsamtalen. * 27. september: Et udvalg under Repræsentanternes Hus stævner USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, for at få ham til at udlevere dokumenter vedrørende kontakt til den ukrainske regering. * 28. september: Donald Trump kalder Ukraine-sagen for "det største svindelnummer i amerikansk politiks historie". * 29. september: Donald Trump skriver på Twitter, at han vil mødes personligt med whistlebloweren. Han understreger, at han mener, at han har krav på at få lov til at konfrontere sin "anklager". Samme dag rapporterer den amerikanske tv-station CBS, at whistlebloweren i øjeblikket er under føderal beskyttelse, da vedkommende frygter for sin sikkerhed Kilder: BBC, The Wall Street Journal, Det Hvide Hus, CBS, Ritzau Vis mere Luk

