Trump raser mod medierne: Ynkeligt!

Donald Trump mener, at de amerikanske medier tegner et forkert billede af virkeligheden under optøjerne

På ottende døgn fortsætter de optøjer, der er opstået efter den sorte amerikaner George Floyds død.

Flere amerikanske medier beskrev tirsdag aften lokal tid, at optøjerne denne aften var forløbet forholdsvis roligt.

For eksempel i Portland, Oregon, hvor op mod 10.000 demonstrerede ved Burnside Bridge uden en eneste anholdelse. Kun i en langt mindre gruppe udbrød der enkelte uroligheder, som førte til minimum en anholdelse, skriver det lokale medie The Oregonian.

Kaos i USA kan ende i et blodbad: Trump hælder benzin på bålet

Mediernes beskrivelser af en forholdsvis fredelig tirsdag har gjort præsident Donald Trump godt gal i skralden. Han mener, at medierne er fulde af løgn, skriver han i flere opdateringer på Twitter.

'Så ynkeligt at se de falske nyheder fra 'Lamestream' medier bagatellisere alvoren og det moralske fordærv fra den radikale venstrefløj, røvere og bøller, der ødelægger byer styret af Demokraterne (kun). Det er næsten som om de alle arbejder sammen?' skriver han blandt andet.

Derudover er præsidenten også ganske utilfreds med historien om, at fredelige demonstranter blev fjernet med gummikugler og tåregas, så han kunne gå 100 meter over til St. John's Church i Washington og få taget et billede. Kirken var blevet ødelagt dagen inden under optøjerne.

Der var ikke tale om fredelige demonstranter, mener han.

'Falske nyheder skader vores land så meget,' skriver Donald Trump.

Se også: Pentagon-embedsmand trækker sig efter rydning af demonstranter