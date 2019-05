Trump raser mod partifælle: Taber!

USA’s præsident, Donald Trump, har ikke meget til overs for partifællen Justin Amash, der som det første konservative kongresmedlem har sagt, at Trump bør stilles for en rigsretssag.

Trump langede mandag ud efter Amash.

- Han er en taber. Han har været modstander af Trump fra begyndelsen. Jeg har ikke høje tanker om ham, siger Trump inden afrejse til et vælgermøde i Pennsylvania.

I en række opdateringer på Twitter beskylder Amash også justitsminister William Bar for 'med overlæg at have vildledt offentligheden' om indholdet i Rusland-rapporten fra den særlige anklager Robert Mueller.

Han mener desuden, at Mueller-rapporten 'påpeger mange eksempler på adfærd, der fuldt og helt kan betegnes som forsøg på at forhindre retfærdigheden i at ske fyldest'.

Amash siger, at en rigsretssag kun bør indledes under ekstraordinære omstændigheder.

'Men i en periode med politisk splittelse er der ikke fare for, at Kongressen tyr til et sådant middel for ofte. Der er snarere risiko for, at det sker så sjældent, at der ikke bliver grebet ind for magtmisbrug', skriver Amash, der blev valgt til Repræsentanternes Hus for Michigan i 2010.

Demokraterne hilser budskabet fra Justin Amash velkommen. Men i Det Demokratiske Parti er der også uenighed om spørgsmålet, og blandt andre topdemokraten Nancy Pelosi frygter, at en rigsretssag vil skabe yderligere splittelse i USA.