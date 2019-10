Trump raser: Nyt skridt mod rigsretssag vedtaget

'Den største heksejagt i USA's historie', sprutter Donald Trump på favoritmediet Twitter.

Det sker efter torsdagens afstemning, hvor man skulle formalisere vejen mod rigsretssagen.

Det skete med et stort flertal, og resolutionen betyder, at man nu kan åbne for offentlige høringer.

Udtrykket 'rigsret' skal forstås anderledes end i Danmark. På engelsk hedder det 'impeachment', og i USA er det politikere, der dømmer, ikke dommere og jurister.

Det har betydet meget for Demokraternes leder, Nancy Pelosi, at høringerne kunne holdes i fuldt offentlighed.. Efter en ophedet debat i Repræsentanternes Hus blev resolutionen vedtaget med 232 mod 196.

Det var ventet, da Demokraterne har flertal. Samtlige Republikanere stemte mod og fik selskab af to demokrater.

Nancy Pelosi ved afstemningen. Foto: Ritzau Scanpix

Donald Trump risikerer en rigsretssag i forbindelse med den såkaldte 'Ukraine-sag'.

Den begyndte at rulle, da en whistleblower i den amerikanske efterretningstjeneste klagede over Trumps ageren over for Ukraine og kaldte det for magtmisbrug.

Et af spørgsmålene er, om Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, til at finde snavs om Joe Biden og hans søn Hunter Biden.

Hunter Biden var i bestyrelsen for et ukrainsk energiselskab, mens hans far som vicepræsident var involveret i USA's politik vedrørende Ukraine.

I samme periode, som opkaldene foregik, tilbageholdt Donald Trump amerikansk militærbistand til Ukraine. Han har dog afvist, at det skulle være gjort for at lægge pres på landet.

