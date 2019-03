Trump raser over ny undersøgelse: Fup!

Donald Trump reagerer med vrede, efter at Demokraterne i USA's Kongres mandag indledte en undersøgelse om magtmisbrug, der trækker tråde til 81 personer og organisationer med relation til præsidenten.

Der er tale om personer fra Trump-administrationen samt præsidentens familie og forretningsforbindelser.

Blandt personerne er hans to voksne sønner, Donald Trump Jr. og Eric Trump, svigersøn Jared Kushner, forhenværende advokat Michael Cohen og tidligere rådgiver Roger Stone, der afventer retssag som følge af Mueller-undersøgelsen.

Donald Trump i Det Hvide Hus mandag. Foto: AFP

- Det er et politisk fupnummer, siger Trump mandag i Det Hvide Hus.

Demokraten Jerrold Nadler, der står i spidsen for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, siger, at han ønsker en bred efterforskning af Trump.

- Vi kommer til at sætte gang i undersøgelser om magtmisbrug, om korruption og om hindring af rettens arbejde. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at få fat i beviser, siger Nadler.

Demokraten Jerrold Nadler er formand for retsudvalget i Repræsentanternes Hus, der står bag den nye undersøgelse. Foto: Reuters

Retsudvalget i Repræsentanternes Hus - det ene af Kongressens to kamre - står for at rejse en eventuel rigsretssag mod Trump.

Nadler understreger dog, at det på nuværende tidspunkt ikke er aktuelt.