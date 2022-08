Trump reagerer: Frigiv dokumenterne

Donald Trump vil have frigivet de dokumenter, der er blevet konfiskeret fra hans ejendom i Florida

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump reagerer nu, efter det er kommet frem, at den FBI jagtede hemmelige dokumenter, da de ransagede Trumps hjem i Florida. Den tidligere præsident vil have dokumenter relateret til ransagningen frigivet

'Ikke nok med at jeg ikke modsætter mig frigivelsen af dokumenter, der relaterer sig til den uamerikanske, uberettigede og unødvendige ransagning,' skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social.

'Jeg går et skridt videre og OPFORDRER til en øjeblikkelig frigivelse af de dokumenter'.

Atomvåben

Ifølge Washington Post var det en jagt på hemmeligstemplede dokumenter om atomvåben, der fik FBI til at gennemsøge Trumps hjem i Mar-a-Lago.

Det var mandag, at Trumps hjem i Florida blev ransaget. Foto: Giorgio Viera/Ritzau Scanpix

Trump skulle angiveligt have taget op til 15 kasser med hemmeligstemplede dokumenter med sig, da han flyttede fra Det Hvide Hus efter valgnederlaget til Joe Biden. Siden da har de amerikanske myndigheder forsøgt at få dokumenterne igen, men det har Trump nægtet.

Den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, bekræftede torsdag aften, at han gav tilladelse til ransagningen.

Uetisk

I samme udtalelse sender Donald Trump en svada mod sine politiske modstandere, som han beskylder for at stå bag ransagningen.

'Det her hidtil usete politiske våbenliggørelse af vores retsinstanser er upassende og yderst uetisk,' skriver Trump.

'Verden ser med, imens vores land bliver bragt til et nyt lavpunkt, ikke kun omkring vores grænsepolitik, kriminalitet, økonomi, energi, nationale sikkerhed og meget mere, men også med respekt for vores hellige valg,' skriver Trump, inden han afslutningsvis endnu engang opfordrer til at frigive dokumenterne.

Det er stadig uvist, hvad FBI fandt under ransagningen.