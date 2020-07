Trump-regeringen sender føderale betjente til tre nye byer

USA's justitsministerium udvider den omstridte 'Operation Legend' og sender føderale betjente til yderligere tre storbyer. Her skal de hjælpe lokale myndigheder med at bekæmpe kriminalitet.

Det meddeler den amerikanske justitsminister, William Barr, onsdag.

Flere politistyrker, herunder forbundspolitiet FBI og narkopolitiet DEA, har fået besked på at 'øge ressourcerne betydeligt' i Detroit, Cleveland og Milwaukee, meddeler justitsministeriet.

I forvejen er føderale betjente sat ind i byen Portland i Oregon samt i Chicago, Kansas City, Missouri og Albuquerque.

Her har der været fortsatte demonstrationer mod racisme og politivold, efter at den sorte amerikaner George Floyd døde under en brutal anholdelse i Minneapolis, Minnesota, i maj.

Især i Portland har der lydt massiv kritik af de føderale betjente, der kører rundt i byen i civile køretøjer og anholder demonstranter.

Videoer på sociale medier viser føderale tropper i camouflagetøj uden synligt id anholde demonstranter uden en forklaring.

Kritikere siger, at de føderale styrker bruger overdreven magt og forværrer situationen ved at gøre demonstranterne endnu mere vrede.

Borgmestrene i seks byer - Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington D.C. - siger, at de føderale betjente ikke er velkommen. De bad mandag om et forbud mod de uønskede styrker.

Præsident Donald Trump fastholder derimod, at der skal slås hårdt ned på kriminaliteten i mange byer.

- Lov og orden!, skriver Trump onsdag på Twitter - en vending, han har brugt flere gange i de seneste uger.

Derudover har præsidenten ikke umiddelbart kommenteret udvidelsen af 'Operation Legend'.

Programmet har til formål at bekæmpe 'en pludselig bølge af voldelig kriminalitet', har Det Hvide hus tidligere meddelt.

'Operation Legend' er ifølge Chicago Sun Times opkaldt efter en fireårig dreng ved navn LeGend Taliferro, der blev skudt og dræbt 29. juni i Kansas City, Missouri, mens han lå og sov.