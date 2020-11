'Trump-retorik' fra Støjberg: - Venstre er definitivt sunket så dybt

Traktordemo

Hundredvis af landmænd valfartede i går i deres traktorer og fiskekuttere til Aarhus og København for at demonstrere mod regeringens ulovlige ordre om mink-aflivning.

Adskillige politikere afholdte taler, hvor de langede ud efter regeringen og statsminister Mette Frederiksen. Herunder Inger Støjberg, hvis bemærkning om at 'dræne sumpen' har fået flere til at beskylde hende for at bruge Trump-retorik.