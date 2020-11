Trump-rus: 'Fyr Fauci'

Republikanske vælgere opfordrede Trump til at fyre Anthony Fauci, og præsidenten var ikke afvisende, da han holdt vælgermøde i Florida

Der var kampstemning, da Donald Trump holdt vælgermøde i Florida.

Her lød det taktfast fra de fremmødte:

'Fyr Fauci, fyr Fauci.'

Anthony Fauci, USA's Søren Brostrøm, har mødt stor kritik fra Trump og det republikanske bagland.

Og præsidenten hoppede med på støtternes tilråb.

- Lad være med at fortæl det til nogen, men vent til lidt efter valget. Jeg sætter pris på jeres råd, lød det fra Trump, der ikke afviste budskabet fra folkemængden.

Senere ytrede han, at Fauci 'er en flink fyr, men har taget meget fejl.'

De fleste fremmødte til vælgermødet bar ikke maske. Øjensynligt blev der heller ikke holdt afstand, hvilket ellers er noget, der defineres som et 'super-våben' mod spredning af coronavirus.

Trods virus-smitte: Trump fortsætter med store vælgermøder

Trump selv flåede sit mundbind af som det første, da han kom hjem fra hospitalet, hvor han havde været indlagt med coronavirus. Video/redigering: Reuters/Kristian Hansen

'En masse smerte'

Anthony Fauci er en af USA's førende viruseksperter, og han advarede om, at USA er på vej mod 'en masse smerte', hvis der ikke sker en 'brat forandring' i sundhedsvanerne.

I et interview, der blev bragt i avisen Washington Post søndag, opfordrer han til en ændring i den politik, USA fører for at få bugt med coronaudbruddet.

Mange amerikanere ignorerer råd om at holde afstand, bruge håndsprit og bære mundbind.

